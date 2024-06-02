Сергей Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики»

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич объявил о уходе с поста. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что «Балтика» со счётом 1:2 програла петербургскому ФК «Зенит» в матче суперфинала Фонбет – Кубка России.
Игнашевич объявил об уходе из клуба, подчеркнув, что его цикл в «Балтике» закончен. Он поблагодарил болельщиков клуба, ради которых команда играла, а также самих футболистов клуба. Также он пожелал всего наилучшего «Балтике».
Ранее появилась информация, что столичный клуб ЦСКА может уволить главного тренера Владимира Федотова из-за неудач клуба.
Читайте также:
«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России
Деменко раскритиковал «Локомотив» за расставание с Дзюбой
Тренер Осинькин заявил о пользе победы «Зенита» в РПЛ для развития футбола
Игнашевич объявил об уходе из клуба, подчеркнув, что его цикл в «Балтике» закончен. Он поблагодарил болельщиков клуба, ради которых команда играла, а также самих футболистов клуба. Также он пожелал всего наилучшего «Балтике».
Ранее появилась информация, что столичный клуб ЦСКА может уволить главного тренера Владимира Федотова из-за неудач клуба.
Читайте также:
«Зенит» победил «Балтику» и в пятый раз выиграл Кубок России
Деменко раскритиковал «Локомотив» за расставание с Дзюбой
Тренер Осинькин заявил о пользе победы «Зенита» в РПЛ для развития футбола
Анастасия Чинкова