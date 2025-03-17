«Упрямая вещь»: Гороскоп с 17 по 23 марта для всех знаков зодиака

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На текущей неделе продолжается период ретроградного Меркурия и коридора Затмений. С 15 марта начался первый в 2025 году период ретроградного Меркурия. В течение двадцати четырёх дней по 7 апреля желательно перепроверять документы, данные при совершении всех видов платежей. Это поможет избежать опечаток и ошибок. В период ретроградного Меркурия надо проявлять осторожность на дорогах и в поездках.
Весенний Ретроградный Меркурий побывает в двух знаках зодиака. В Овне он будет быстрый, честный и острый, а переместившись в Рыбы он станет более интуитивным и скрытным.
При Ретроградном Меркурии в Овне с 15 марта по 29 марта мыслить желательно быстро, активно и вести дела честно. Во многих вопросах поможет проницательность и умение докопаться до сути, понять скрытые мотивы.
При Ретроградном Меркурии в Рыбах с 30 марта по 7 апреля не следует делать скоропалительных выводов. Действовать нужно осторожно, прибегая к критическому мышлению. Надо обращать внимание на детали и не поддаваться дурному влиянию, не позволять загонять себя в ловушку.
«Факт — упрямая вещь» — именно такая позиция позволит отделить реальность от вымысла, а ложь получится отличить от истины. Также это поможет избежать предательства и обмана.
Положительная сторона Ретроградного Меркурия заключается в том, что с 15 марта по 7 апреля появляется возможность, а иногда и необходимость вернуться к отложенным делами и документам для того, чтобы внести в них изменения и исправить недочеты.
Продолжается коридор затмений, который начался 14 марта с затмения Луны и продлиться по 29 марта до затмения Солнца. Важная рекомендация на ближайшие две недели состоит в том, чтобы поддерживать гармонию между работой и заботой о своём здоровье. Нужен баланс и сохранение разумности в распределении своего времени и ресурсов. Нельзя жертвовать здоровьем ради карьеры. Нужен и полноценный сон, и полноценное питание, и оптимальный режим работы. Для удобства можно составить список дел, лучше распределить их по степени важности. Надо верить в себя и свои силы, быть добрее к себе и к окружающим. Важно уладить все недоразумения, которые могут возникнуть из-за неправильно понятых слов. Уместно переспрашивать и проявлять вежливость и воспитанность.
Прекрасно, если получится окружить себя только приятными для вас людьми.
Смелость и решительность должны идти рука об руку с расчетом и рациональностью, а также хорошо бы из всего извлекать практическую пользу.
Противопоказано хандрить, грустить и смотреть на все в тёмных красках. Радость надо искать во всём. В ежедневных мелочах, в том числе. Нужно быть в себе поуверенней и подбадривать себя почаще в течение двух недель.
Страхи преодолевать нужно благодаря разумному подходу и исходя из позиции пользы. Задавайтесь вопросом: «Полезно ли какое-то решение для меня? Что выгодного я извлеку из того или иного поступка?» Если пользы нет, то лучше отказаться от решительных действий.
По 29 марта до затмения Солнца более бережного отношения потребует здоровье. Желательно исключить алкоголь, очень холодные блюда, лёд. К качеству продуктов надо предъявлять повышенные требования. В течение двух недель не следует придерживаться крайностей в питании: лучше не переедать и не голодать. Лучше не брать на себя слишком много ответственности. Ответственность должна быть оптимальной и не вредить в первую очередь здоровью. Отказаться от изнуряющих тренировок предпочтительнее, не следует расходовать силы напрасно, не надо поднимайте тяжести.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
У Овна будет всплеск творческих способностей и подъём энтузиазма. Хороший период для интеллектуальной работы.
Тельцу благоприятно находиться среди друзей. Теплое и доверительное общение доставит тельцу удовольствие
У Близнецов появится любопытство и тяга к изучению нового. Им полезно читать и усваивать новую информацию.
Раку надо избегать капризного настроения. Ему лучше радовать себя и проявлять ловкость в общении.
Льву поможет самостоятельность и активная позиция. Он реализует свои замыслы.
Деве полезно обратить внимание на финансовую сферу и продумать свои траты.
Весам смелость и решительность поможет на пути к целям. У них возрастёт предприимчивость.
Скорпиону благоприятно проявить благородство и быть добрее. Его положительные качества заметят и оценят по достоинству.
Стрельцу полезно расширять свой кругозор и становиться мудрее. Интеллектуальное развитие необходимо для реализации его мечты
Козерогу надо мыслить логически и рационально. Ему поможет такой подход для доработки мелочей в важных и сложных вопросах.
Водолей будет вдохновлен, полон идей и планов. Нестандартный подход желательнее консервативного.
Рыбам надо пользоваться своим обаянием и рассчитывать на личные симпатии.
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При Ретроградном Меркурии в Овне с 15 марта по 29 марта мыслить желательно быстро, активно и вести дела честно. Во многих вопросах поможет проницательность и умение докопаться до сути, понять скрытые мотивы.
При Ретроградном Меркурии в Рыбах с 30 марта по 7 апреля не следует делать скоропалительных выводов. Действовать нужно осторожно, прибегая к критическому мышлению. Надо обращать внимание на детали и не поддаваться дурному влиянию, не позволять загонять себя в ловушку.
«Факт — упрямая вещь» — именно такая позиция позволит отделить реальность от вымысла, а ложь получится отличить от истины. Также это поможет избежать предательства и обмана.
Положительная сторона Ретроградного Меркурия заключается в том, что с 15 марта по 7 апреля появляется возможность, а иногда и необходимость вернуться к отложенным делами и документам для того, чтобы внести в них изменения и исправить недочеты.
Коридор затмений
Продолжается коридор затмений, который начался 14 марта с затмения Луны и продлиться по 29 марта до затмения Солнца. Важная рекомендация на ближайшие две недели состоит в том, чтобы поддерживать гармонию между работой и заботой о своём здоровье. Нужен баланс и сохранение разумности в распределении своего времени и ресурсов. Нельзя жертвовать здоровьем ради карьеры. Нужен и полноценный сон, и полноценное питание, и оптимальный режим работы. Для удобства можно составить список дел, лучше распределить их по степени важности. Надо верить в себя и свои силы, быть добрее к себе и к окружающим. Важно уладить все недоразумения, которые могут возникнуть из-за неправильно понятых слов. Уместно переспрашивать и проявлять вежливость и воспитанность.
Прекрасно, если получится окружить себя только приятными для вас людьми.
Смелость и решительность должны идти рука об руку с расчетом и рациональностью, а также хорошо бы из всего извлекать практическую пользу.
Противопоказано хандрить, грустить и смотреть на все в тёмных красках. Радость надо искать во всём. В ежедневных мелочах, в том числе. Нужно быть в себе поуверенней и подбадривать себя почаще в течение двух недель.
Страхи преодолевать нужно благодаря разумному подходу и исходя из позиции пользы. Задавайтесь вопросом: «Полезно ли какое-то решение для меня? Что выгодного я извлеку из того или иного поступка?» Если пользы нет, то лучше отказаться от решительных действий.
По 29 марта до затмения Солнца более бережного отношения потребует здоровье. Желательно исключить алкоголь, очень холодные блюда, лёд. К качеству продуктов надо предъявлять повышенные требования. В течение двух недель не следует придерживаться крайностей в питании: лучше не переедать и не голодать. Лучше не брать на себя слишком много ответственности. Ответственность должна быть оптимальной и не вредить в первую очередь здоровью. Отказаться от изнуряющих тренировок предпочтительнее, не следует расходовать силы напрасно, не надо поднимайте тяжести.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
У Овна будет всплеск творческих способностей и подъём энтузиазма. Хороший период для интеллектуальной работы.
Тельцу благоприятно находиться среди друзей. Теплое и доверительное общение доставит тельцу удовольствие
У Близнецов появится любопытство и тяга к изучению нового. Им полезно читать и усваивать новую информацию.
Раку надо избегать капризного настроения. Ему лучше радовать себя и проявлять ловкость в общении.
Льву поможет самостоятельность и активная позиция. Он реализует свои замыслы.
Деве полезно обратить внимание на финансовую сферу и продумать свои траты.
Весам смелость и решительность поможет на пути к целям. У них возрастёт предприимчивость.
Скорпиону благоприятно проявить благородство и быть добрее. Его положительные качества заметят и оценят по достоинству.
Стрельцу полезно расширять свой кругозор и становиться мудрее. Интеллектуальное развитие необходимо для реализации его мечты
Козерогу надо мыслить логически и рационально. Ему поможет такой подход для доработки мелочей в важных и сложных вопросах.
Водолей будет вдохновлен, полон идей и планов. Нестандартный подход желательнее консервативного.
Рыбам надо пользоваться своим обаянием и рассчитывать на личные симпатии.
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Анастасия Панченко