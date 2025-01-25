Упрямый житель Китая не стал покидать дом и остался жить посреди трассы

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Житель Китая не захотел съезжать из дома, который располагался на пути строительства новой автомобильной магистрали. В итоге дорогу пришлось прокладывать вокруг его жилища, сообщила газета The Sun.
Авторы материала отметили, что власти предал агли жителю гражданину Китая Хуану Пиню из округа Цзясин заплатить 220 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей), и даже ряд квартир на выбор. Однако после долгих переговоров мужчина отказался от условий, вместе с внуком он продолжил жить в своём доме.
В настоящий момент вокруг его жилища располагаются высокие стены, а крыша находится практически на уровне со строящейся трассой — её собираются открыть весной. Житель Китая поделился, что шум стройки, пыль и грязь доставляют ему достаточно неудобств. Однако потом он смягчил свою позицию.
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В настоящий момент вокруг его жилища располагаются высокие стены, а крыша находится практически на уровне со строящейся трассой — её собираются открыть весной. Житель Китая поделился, что шум стройки, пыль и грязь доставляют ему достаточно неудобств. Однако потом он смягчил свою позицию.
«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы согласился на предложенные условия сноса. Я немного сожалею об этом», — рассказал мужчина.
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Ольга Енгалычева