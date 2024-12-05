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SCMP: В Таиланде китаец три дня звал на помощь, упав в 12-метровый колодец

Фото: istockphoto/Tunatura

Фото: istockphoto/Tunatura

В течение трех дней турист звал на помощь, упав в 12-метровый колодец в Таиланде, пишет SCMP.
Инцидент произошел в провинции Так 24 ноября. Обнаружив ослабленного китайца, спасатели и полиция подняли его со дна высохшего колодца через полчаса. Мужчина находился там без воды и еды. О помощи он кричал только раз в час, чтобы сберечь силы.

По словам местных, они слышали некие звуки, которые становились громче и интенсивней ближе к ночи. Люди подумали, что речь идет о привидении. Их испуг был таким, что они просто перестали выходить на улицу в темное время суток.



У китайца зафиксировали гематомы. Также пострадавший сломал левое запястье.

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#мир
#таиланд
#туристы
#новости
ВСУ атаковали полигон Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник»
Mash: ВСУ попытались атаковать беспилотником полигон Капустин Яр
05 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотник полигон Капустин Яр в Астраханской области, именно оттуда была выпущена новейшая российская ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом пишет Mash.
По данным издания, система противовоздушной обороны сбила вражеский беспилотный аппарат всего в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. Взрывной волной повреждены ворота. Официально данная ​информация не подтверждалась.

Напомним, 21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного и предложил поставить украинских военнопленных на крыши российских объектов.

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#оружие
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#рамзан кадыров
#ракеты
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Из горящей высотки в Одинцове спасли трёх подростков
05 декабря 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл на шестнадцатом этаже высотного дома в подмосковном Одинцове, из огня спасли трёх подростков, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о пожаре поступила около трёх часов дня 4 декабря. Горение происходило в одной их квартир на 16-м этаже, сильный дым распространился на квартиры, расположенные рядом и этажами выше, возникла угроза для жизни жильцов. Пожарные организовали эвакуацию и вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе шестерых детей. При этом на 17-м этаже находились трое подростков 16 и 17 лет, для их спасения потребовались дополнительные меры», — говорится в сообщении.
Пожарные использовали специальное спасательное устройство, благодаря которому сумели эвакуировать подростков из опасной зоны. Возгорание было оперативно потушено, распространение огня на соседние квартиры удалось предотвратить.

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#мособлпожспас
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В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей
05 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ)Евгения Жвакина подозревают в получении взятки в размере 73 млн рублей за заключение контрактов на строительство дорог в Красноярске. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.
По данным ведомства, уголовные дела возбуждены в отношении Жвакина и двух жителей Красноярска.

Следствие считает, что с сентября 2018 года по декабрь 2019 Жвакин получил от генерального директора компании «Промстрой» взятку в размере более 73 млн рублей за обеспечение победы фирмы в конкурсе подрядчиков для заключения контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.

В 2023 году гендиректор «Промстроя» опять попытался передать через посредника взятку в размере не менее 10 млн рублей для должностного лица для совершения таких же действий.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Скоро их допросят.

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#взятка
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В Петербурге Дед Мороз пытался незаконно отправить посылку в Ригу
05 декабря 2024, 11:18

Фото: iStock/Grafner

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступника в костюме Деда Мороза, который пытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу.
По данным Mash, посылку нашли сотрудники Центральной почтовой таможни во время сканирования. Среди заранее задекларированных вещей были спрятаны «драгоценности» контрабандиста.

Правоохранители завели уголовное дело. Если будет установлено, что таблетки запрещены в РФ, преступнику грозит ещё одна уголовная статья.



Ранее отделение банка, расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, попытались ограбить 40-летний житель подмосковного Лосино-Петровского и 29-летний приезжий из Молдовы, их задержала полиция.

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#уголовное контрабанда
#санкт-петербург
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Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластическую операцию
05 декабря 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Пластическую операцию в Москве проведут изуродованному отчимом мальчику в Кузбассе, проинформировала журналистов детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова на окружном форуме по профилактике социального сиротства.
«Я сегодня еду к нему (ребенку — прим. ред.) в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, — это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии», — прокомментировала Львова-Белова.

Перед этим сообщалось, что в Прокопьевске ушел из дома 12-летний ребенок. Выяснилось, что мужчина заставлял его есть стиральный порошок, спать в холодном помещении и морил голодом.

Кроме того, у мальчика была сломана нога и рассечена губа. Возбуждено уголовное дело по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также о халатности должностных лиц.

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#мир
#россия
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#дети
#суд
#уголовное дело
#кемерово
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В Мытищах жители спасли собаку от хозяина-тирана
В подмосковных Мытищах мужчина избил свою собаку
05 декабря 2024, 10:55

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В подмосковном жилом комплексе «Императорские Мытищи» пьяный мужчина избивал свою собаку плёткой.
Как пишет Telegram-канал Baza, инцидент произошёл 5 декабря, свидетелями истязаний собаки стали жители ЖК: экзекуция проходила у окна и продолжалась около двух часов.



Люди не выдержали и пришли на помощь Вере (так зовут собаку). Они забрали её у хозяина-тирана, напоили и накормили сосисками.

Один из жителей комплекса забрал собаку на ночлег, теперь ей будут искать новый дом.

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#инцидент
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В России воспитательница обозвала девочку кобылой за отказ надевать шорты
В Таганроге воспитательница обозвала девочку за отказ надевать шорты
05 декабря 2024, 10:41

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Таганроге Ростовской области воспитательница обозвала девочку «тварюкой и кобылой» за отказ надевать шорты. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
Инцидент произошел в детском саду №78. Родители стали замечать, что дети возвращаются домой подавленными и грустными.

Одна из матерей решила установить в шкафчик дочери диктофон. После она обнаружила, что воспитательница унижает и ругает воспитанников.

После разбирательств сотрудницу учреждения уволили, однако не по статье. Родители уверены, что заведующая детсада покрывает экс-работницу. По их словам, в местном департаменте образования в ситуации разбираться не стали.

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#дети
#помощь
#банк
#родители
#инцидент
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В Нижегородской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионеров
В Сарове задержали подозреваемого в убийстве двух пенсионеров
05 декабря 2024, 09:40

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух пожилых людей в городе Сарове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
В среду, 4 декабря, в одной из квартир дома по проспекту Ленина в Сарове были найдены тела 78-летнего мужчины и 77-летней женщины с отчлененной головой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задержанный проверяется на причастность к совершению преступления. Также сотрудники правоохранительных органов осуществляют комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельства случившегося.

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В Сарове задержали маньяка, отрезавшего голову соцработнице – видео
В Сарове задержали маньяка, который убил двух человек и расчленил жертву
05 декабря 2024, 09:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Полицейские задержали маньяка, который убил двух человек в Сарове и отрезал голову одной из жертв. Кадры задержания публикует Shot.
По данным издания, мужчину удалось задержать на проспекте Музрукова. Предварительно, он хотел вернуться на место преступления, чтобы оценить там обстановку, однако по дороге его встретили полицейские.

Преступником оказался 29-летний житель Саратова. В его квартире обнаружили окровавленную одежду. Сейчас следователи проверяют, не причастен ли он к другим нераскрытым убийствам.

Местные жители рассказали, что боялись выходить на улицу и отпускать детей одних. По их словам, за последние дни в городе было совершено ещё несколько нападений, однако жертвы смогли убежать.

Накануне стало известно, что преступник проник в квартиру на проспекте Ленина, где находились социальный работник и ее подопечный, мужчина с инвалидностью. Оба были убиты, а тело соцработницы подверглось жестокому расчленению. Ей отрезали голову.

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