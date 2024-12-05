SCMP: В Таиланде китаец три дня звал на помощь, упав в 12-метровый колодец

Фото: istockphoto/Tunatura
В течение трех дней турист звал на помощь, упав в 12-метровый колодец в Таиланде, пишет SCMP.
Инцидент произошел в провинции Так 24 ноября. Обнаружив ослабленного китайца, спасатели и полиция подняли его со дна высохшего колодца через полчаса. Мужчина находился там без воды и еды. О помощи он кричал только раз в час, чтобы сберечь силы.
По словам местных, они слышали некие звуки, которые становились громче и интенсивней ближе к ночи. Люди подумали, что речь идет о привидении. Их испуг был таким, что они просто перестали выходить на улицу в темное время суток.
У китайца зафиксировали гематомы. Также пострадавший сломал левое запястье.
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По словам местных, они слышали некие звуки, которые становились громче и интенсивней ближе к ночи. Люди подумали, что речь идет о привидении. Их испуг был таким, что они просто перестали выходить на улицу в темное время суток.
У китайца зафиксировали гематомы. Также пострадавший сломал левое запястье.
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Никита Кротов