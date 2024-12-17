В Китае отец чуть не умер от сердечного приступа, помогая сыну с домашним заданием

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Отец ребёнка чуть не умер от сердечного приступа в Китае, пока помогал сыну делать домашнее задание. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Согласно информации газеты, мужчина по фамилии Чжан получил сердечный приступ, когда помогал своему 14-летнему сыну с уроками. В какой-то момент мужчина начал испытывать проблемы с дыханием и пожаловался на сильную боль в груди.
Чжан был срочно госпитализирован. Уточняется, что медики провели экстренную процедуру шунтирования артерии, что позволило спасти жизнь мужчине. Китаец инвестировал значительные силы и средства в обучение сына и сильно переживал, что не получает ожидаемых результатов. Примечательно, что это не первый подобный случай в стране.
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