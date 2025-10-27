Ураган «Мелисса» может стать самым разрушительным в истории Карибского региона
К берегам Ямайки приближается ураган «Мелисса», который достиг пятой категории опасности. Об этом сообщили в Национального центра по наблюдению за стихийными бедствиями.
Эпицентр урагана находится в 233 километрах к юго-западу от столицы острова Кингстона. Ожидается, что ураган достигнет Ямайки во вторник. Местные власти экстренно эвакуируют население из опасных районов, сообщает ABC7.
Метеорологи предупреждают о серьёзных последствиях. Ураган принесёт с собой разрушительные ветры, экстремальные осадки, наводнения и оползни. Стихия уже нанесла значительный ущерб Гаити. Жителей призывают строго следовать инструкциям спасательных служб и своевременно покидать опасные зоны.
