К берегу в США причалил «корабль-призрак»
В США береговая охрана заметила дрейфующее судно, владелец которого бесследно исчез. Об этом пишет People.
Яхта в полной исправности и без людей преодолела несколько сотен миль. При каких обстоятельствах и где пропал рыбак, который вышел на ней в море, остается загадкой.
Известно лишь, что 70-летний Джэол Кавахар отправился на рыбалку с побережья Вашингтона в начале месяца, но 8 августа он внезапно перестал выходить на связь. При этом радары показывали, что его судно продолжало двигаться на юг. Насторожившись, спасатели начали поиски. Члены экипажа поискового самолета, пролетев над яхтой, не выявили признаков катастрофы. Огни были включены, а спасательная шлюпка оставалась на месте.
Как только «корабль-призрак» пересек границу Калифорнии, к ней вновь направились спасатели. В этот раз они убедились, что на борту никого нет, и на нем только шла подготовка к рыбалке. Тайна исчезновения рыбака все еще не раскрыта. Для расследования не осталось никаких зацепок.
