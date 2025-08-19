На Солнце зафиксирована сильная вспышка уровня М

19 августа 2025, 11:15

Фото: iStock/murat4art

На Солнце ученые зафиксировали сильную вспышку уровня М. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.





Последнюю вспышку специалисты зафиксировали в 07:39 по московскому времени. Ее уровень приравняли к M1.1, что означает (сильная).





