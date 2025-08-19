Достижения.рф

На Солнце зафиксирована сильная вспышка уровня М

Фото: iStock/murat4art

На Солнце ученые зафиксировали сильную вспышку уровня М. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.



Последнюю вспышку специалисты зафиксировали в 07:39 по московскому времени. Ее уровень приравняли к M1.1, что означает (сильная).



Ранее ученые рассказывали о появлении на Солнце новой корональной дыры. Это область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы. Из-за нее во вторник на Земле ожидаются магнитные бури среднего уровня.
Иван Мусатов

