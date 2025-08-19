На Солнце зафиксирована сильная вспышка уровня М
На Солнце ученые зафиксировали сильную вспышку уровня М. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Последнюю вспышку специалисты зафиксировали в 07:39 по московскому времени. Ее уровень приравняли к M1.1, что означает (сильная).
«Последняя вспышка произошла сегодня в 07.39 (мск - ред.) — уровень M1.1 (сильная)», — говорится в сообщении.
Ранее ученые рассказывали о появлении на Солнце новой корональной дыры. Это область в солнечной короне с пониженной плотностью и температурой плазмы. Из-за нее во вторник на Земле ожидаются магнитные бури среднего уровня.