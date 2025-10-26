Ураган «Мелисса» усилился до третьей категории
Ураган «Мелисса» усилился до третьей категории. Об этом говорится на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).
Тропический шторм «Мелисса» превратился в ураган третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Он находится в Карибском море, и его максимальная скорость ветра достигла 185 километров в час.
Согласно информации источника, ураган движется на запад со скоростью шесть километров в час. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
До этого стало известно, что в Уфе сильный ураганный ветер опрокинул надувной батут с находившимися на нем детьми.
