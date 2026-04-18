Двое замглавы ФССП по Москве отправились в СИЗО по делу о взятке

18 апреля 2026, 12:16

Двоих замглавы ФССП по Москве арестовали по делу о взятке

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

В Москве Замоскворецкий суд заключил под стражу на два месяца двух заместителей руководителя столичного Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) — Сергея Хренова и Евгению Клименко.





Они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, сообщает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Защита настаивала на домашнем аресте. Она намеревается обжаловать решение в вышестоящей инстанции.



Ранее Сормовский районный суд Нижнего Новгорода отправил под арест бывшего депутата регионального Законодательного собрания Николая Шумилкова. Экс-парламентария обвиняют в покушении на дачу взятки в особо крупном размере — сумма превышает один миллион рублей.



