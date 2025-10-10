Что делать, если у вас появился двойник с долгами по ФССП
В Подмосковье участились случаи, когда граждан ошибочно идентифицируют как должников по исполнительным производствам. Главное управление ФССП Московской области объясняет, как действовать в такой ситуации.
Если у вас появился тезка с долгами и ограничения затрагивают ваши права, есть несколько вариантов:
- «Интернет-приемная» ФССП Московской области — выберите тему «Я двойник!». Ответ придёт в течение двух дней;
- Портал Госуслуг — в сервисе «Подача заявлений и ходатайств в ФССП» укажите «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».
После подтверждения ошибки судебный пристав снимет аресты и ограничения на имущество и права. Если деньги ошибочно списали с банковских счетов или зарплаты, пристав примет меры для их возврата.
Федеральный закон требует указывать СНИЛС, ИНН, паспорт или водительское удостоверение в исполнительных документах, но многие производства всё ещё не содержат этих идентификаторов.
Жителям региона важно знать: если ваш «двойник» числится должником, действовать нужно через официальные сервисы, чтобы быстро восстановить свои права.