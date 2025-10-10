Что делать, если у вас появился двойник с долгами по ФССП

10 октября 2025, 19:38

оригинал Фото: пресс-служба ГУФССП России по Московской области

В Подмосковье участились случаи, когда граждан ошибочно идентифицируют как должников по исполнительным производствам. Главное управление ФССП Московской области объясняет, как действовать в такой ситуации.





Если у вас появился тезка с долгами и ограничения затрагивают ваши права, есть несколько вариантов: