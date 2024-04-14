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Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

14 апреля 2024, 15:45
Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

Урну с прахом народного артиста РФ Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.
Церемония захоронения прошла в кругу близких родственников президента Театра сатиры. Могила артиста находится на центральной аллее кладбища, рядом с могилами артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова.

Напомним, Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет 15 марта. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Ранее он неоднократно был госпитализирован с диагнозом стенокардия.



Тело Ширвиндта кремировали. Родственники артиста сообщили, что это было предсмертным желанием покойного. Семья выразила желание, чтобы процедура захоронения прошла только в кругу близких и коллег артиста.

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#кладбища
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#актёр
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Блогера Портнягина обвинили в неуплате налогов на 124 млн рублей
14 апреля 2024, 13:27

Фото: iStock/blinow61

​Блогеру-миллионнику Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей. Об этом изданию РИА Новости сообщил правозащитник бизнесмена Михаил Мушаилов.
По словам адвоката, Портнягин признал свою вину и возместил всю сумму неоплаченных налогов.

Следственный комитет установил, что предпринимать, основатель бизнес-клуба, блогер Дмитрий Портнягин и его супруга с 2018 по 2020 годы не выплатили налоги на сумму 124 миллиона рублей. Сотрудники полиции задержали супругу предпринимателя и потребовали объяснений. Вскоре Портнягин вышел на связь с правоохранителями, сообщил, что находится в зоне проведения СВО и намерен в срочном порядке оплатить задолженность.

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#следственный комитет
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#налоги
#блогер
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«Я нужен еще России»: Куклачев вышел на связь впервые после инфаркта
Куклачев рассказал, что ему поставили пять стентов во время операции на сердце
14 апреля 2024, 11:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после обширного инфаркта, пишет ТАСС.
Он сообщил агентству, что врачу провели ему операцию. Клоуну и дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

Если стенты приживутся, то на протяжении пяти лет можно не переживать о сердце, рассказал артист.

«Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», — заявил Куклачев.

Напомним, о госпитализации дрессировщика стало известно 12 апреля. Артисту стало плохо с сердцем во время выступления.

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#сердце
#инфаркт
#шоу
#артист
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Задержанные рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ готовятся к вылету
14 апреля 2024, 10:29

Фото: istock / frentusha

Авиарейсы компании «Аэрофлота», которые прежде были задержаны, готовятся к вылету. Об этом сообщили представители компании.
Речь идет о рейсах в Египет и ОАЭ, которые были задержаны в целях безопасности на фоне ситуации в Израиле.

Ранее Росавиация ввела ограничения на вылет российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию. Меры были введены из-за соображений безопасности и закрытия воздушного пространства этих стран. Некоторые рейсы были отложены более чем на восемь часов.

По последним данным, рейс иранской авиакомпании Mahan Air из Москвы в Тегеран отменен.

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#росавиация
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#ограничения
#египет
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В Израиле отменили занятия во всех учебных заведениях
ЦАХАЛ: в Израиле отменят все занятия в учебных заведениях
13 апреля 2024, 22:31

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В Израиле на ближайшие несколько дней отменены все занятия в учебных заведениях страны. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Такие меры были введены на фоне изменений в инструкции Управления тыла страны.

Ранее власти США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль. По данным страны, это может произойти утром 14 апреля.

Ранее ЦАХАЛ и разведка «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае нападения Ирана на Израиль. Также была усилена координация ВС Израиля и ВС США. Службы безопасности в настоящее время готовятся к возможному иранскому удару, который будет нанесён в ответ на обстрел ЦАХАЛ иранского посольства в Сирии.

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#израиль
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#удар
#цахал
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В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины
13 апреля 2024, 21:12

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в соцсетях написал его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина).
Отмечается, что храм в подмосковном Ногинске был снесён 11 апреля.

Митрополит уточнил, что решение о сносе храма было принято Ногинским районным судом ещё в 2016 году. Тогда он относился к Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая затем вошла в состав ПЦУ. Однако действия по решению суда не предпринимались несколько лет до апреля этого года.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ будут страшно наказаны Богом за свои деяния, в том числе, за святотатство.

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#подмосковье
#ногинск
#украина
#церковь
#снос
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«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области
13 апреля 2024, 19:01

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Госкорпорация «Роскосмос» показала новый снимок продвижения паводка по Оренбургской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале корпорации.
Отмечается, что фото были сделаны с помощью спутников «Канопус-В» и «Метеор-М». В корпорации подчеркнули, что продолжают следить за происходящим.


Сегодня, 13 апреля стало известно, что вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района Курганской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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#паводок
#роскосмос
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В Подмосковье стартовал новый поисковый сезон «Вахта памяти 2024»
13 апреля 2024, 17:54

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Торжественная церемония открытия нового поискового сезона «Вахта памяти 2024» состоялась на территории крупнейшего военного мемориала России «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в городском округе Мытищи, об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Сегодня в поисковых отрядах Московской области работает свыше 3 тысяч человек. В прошлом году они провели 300 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны, в том числе более 100 – на территории Подмосковья. Благодаря им в области были найдены и с почестями преданы земле останки 210 человек, удалось установить имена 48 защитников Родины. Хочется сказать большое спасибо нашим поисковикам, которые помогают сквозь время проносить память о Героях и рассказывать детям об их подвиге», — с такой речью на церемонии выступила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

В настоящий момент на территории Подмосковья действует 113 поисковых отрядов и 12 поисковых объединений.

Как отметил исполняющий обязанности Директора Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, новый поисковой сезон стартует в апреле.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Отличившиеся бойцы и командиры поисковых отрядов Подмосковья были отмечены знаками отличия Министерства информационных и социальных коммуникаций региона «За верность поиску» и наградами Министерства обороны РФ.

Для гостей и участников церемонии открытия «Вахты памяти 2024» провели экскурсии и тематические мастер-классы, кроме того, все желающие смогли принять участие в создании сада Памяти «Герои нашего времени».

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#московская область
#минобороны рф
#поиски
#великая отечественная война
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На борту захваченного иранским КСИР судна находилось 25 членов экипажа
13 апреля 2024, 17:04

Фото: iStock/aytugaskin

На борту захваченного иранскими боевиками грузового судна находятся 25 членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе судоходной компании MSC.
Ранее сообщалось, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе захватил следовавшее под флагом Португалии израильское судно MSC Aries.

В компании сообщили, что на борту находятся 25 человек. Ведётся активное сотрудничество компании с властями, чтобы обеспечить их безопасность и возвращение судна.

Глава израильского МИД Исраэль Кац ранее призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией за захват судна израильской компании Zodiac Maritime.

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#судно
#иран
#море
#безопасность
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Мобильное приложение МКБ оказалось недоступно для скачивания в App Store
13 апреля 2024, 16:49

Фото: iStock/bedo

Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOS. Об этом говорится в Telegram-канале банка.
Отмечается, что все предыдущие версии приложения продолжают работать в штатном режиме. В МКБ порекомендовали пользователям не удалять ранее установленные версии, а также отключить автоматическое обновление приложений на телефоне.

В банке добавили, что специалисты МКБ делают все необходимое, чтобы клиенты как можно скорее «смогли скачивать приложение привычным и удобным способом».

Напомним, МКБ в попал в санкционный список США и Европейского союза, его приложение уже удалялось из магазинов приложений AppStore и Google Play.

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