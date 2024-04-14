Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

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Урну с прахом народного артиста РФ Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает РИА Новости.
Церемония захоронения прошла в кругу близких родственников президента Театра сатиры. Могила артиста находится на центральной аллее кладбища, рядом с могилами артистов Василия Ланового, Инны Чуриковой, режиссеров Глеба Панфилова, Владимира Меньшова.
Напомним, Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет 15 марта. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Ранее он неоднократно был госпитализирован с диагнозом стенокардия.
Тело Ширвиндта кремировали. Родственники артиста сообщили, что это было предсмертным желанием покойного. Семья выразила желание, чтобы процедура захоронения прошла только в кругу близких и коллег артиста.
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Напомним, Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет 15 марта. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем. Ранее он неоднократно был госпитализирован с диагнозом стенокардия.
Тело Ширвиндта кремировали. Родственники артиста сообщили, что это было предсмертным желанием покойного. Семья выразила желание, чтобы процедура захоронения прошла только в кругу близких и коллег артиста.
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