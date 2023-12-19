Путин наградит Героев России в ходе коллегии Минобороны 19 декабря

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отличительными особенностями набора новых мер стали ограничение на импорт непромышленных алмазов и решение сохранять персональные санкции против россиян посмертно. О том, какие еще ограничения вошли в санкционный список и какое влияние они окажут, читайте в материале «Радио 1».