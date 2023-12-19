Путин наградит Героев России в ходе коллегии Минобороны 19 декабря

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 19 декабря наградит Героев России в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Отмечается, что заседание состоится в Национальном центре управления обороной. В ходе встречи будут подведены итоги деятельности российской армии в этом году, а также определены приоритеты для дальнейшего развития ВС РФ и ВМФ РФ.
После заседания состоится торжественная церемония награждения Героев Российской Федерации.
Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные уничтожили порядка 140 украинских военных с помощью беспилотников.
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После заседания состоится торжественная церемония награждения Героев Российской Федерации.
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Анастасия Чинкова