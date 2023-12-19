В России приняли закон об уголовном наказании за повторную передачу телефона в тюрьму

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за повторную передачу мобильного телефона лицам, отбывающим наказание в тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ведение закона поддержали в Совете Федерации.
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