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В России приняли закон об уголовном наказании за повторную передачу телефона в тюрьму

Путин подписал закон о наказании за повторную передачу телефона в тюрьму
19 декабря 2023, 11:57
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за повторную передачу мобильного телефона лицам, отбывающим наказание в тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.

Закон предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, появятся положения об уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей (либо в размере заработной платы за период от одного до двух лет). Также предусматривается наказание в виде принудительных работ продолжительностью до двух лет или лишение свободы также на срок до двух лет.

Ранее ведение ​закона поддержали в Совете Федерации.

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#владимир путин
#закон
#тюрьма
#уголовное дело
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Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Путин направил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в КНР
19 декабря 2023, 11:12

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин направил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за тяжёлых последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российский президент в телеграмме написал, что в России разделяют скорбь тех жителей Китая, которые потеряли своих родных и близких в результате этого землетрясения. Также Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление всех тех, кто пострадал в результате этой трагедии.

Напомним, что на северо-западных территориях Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. В результате стихийного бедствия погибшими числятся 118 человек, ещё свыше 390 получили ранения.

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#землетрясение
#владимир путин
#китай
#россия
#си цзиньпин
#соболезнования
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Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило «No Russia»
19 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/Mihrzn

Евросоюз в 12-м пакете санкций против РФ решил ввести для экспортеров обязательное контрактное условие, которое не допускает реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран.
К слову, до этого момента такие оговорки носили рекомендательный характер РБК пишет, что совет ЕС обязал экспортеров товаров из Европы в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, которые не относятся к «партнерским», прописывать условие, которое запрещает реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России.

Новая статья введена в санкционный регламент ЕС 833/2014, который определяет секторальные санкции в отношении РФ. Данная оговорка должна быть введена в обновленные экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Если контракт заключили до 19 декабря 2023 года, то запрещающая реэкспорт оговорка должна быть добавлена к 20 декабря 2024 года или раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.

Оговорка не нужна, если договор предполагает экспорт в «страны-партнеры» (США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария). Товары, которых касается новое условие, запрещены Евросоюзом к поставке в Россию.

В список входит:

товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, которые используют в российских оружейных системах» (микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, некоторые части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и т.д.);

некоторые авиационные товары (к примеру, шины для использования на воздушных судах, антенные отражатели, накладки тормозных колодок); авиационное топливо; боевое стрелковое оружие.

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#санкции
#евросоюз
#политика
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Евросоюз ввёл новые импортно-экспортные ограничения против России
19 декабря 2023, 10:55

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России ввёл импортно-экспортные ограничения. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что новые ограничения коснулись изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для ПО, двигателей для беспилотников и другого.

Также Евросоюз обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнёрами запрет на реэкспорт в Россию и для использования в России некоторых товары двойного назначения.

Запрету подлежат товары, которые используются в военных системах РФ, обнаруженных на поле боя на Украине; продукция, критически важная для производства в этих российских военных системах; авиационные товары и оружие.

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#санкции
#евросоюз
#россия
#импорт
#экспорт
#ограничения
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Антирейтинг Зеленского стремительно растёт, сообщили в Киевском институте социологии
Антирейтинг Зеленского вырос до 18%, а Верховной рады – до 61%
19 декабря 2023, 10:07

Фото: РИА Новости/Стрингер

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады начал стремительно падать. Об этом следует из статистических данных, представленных Киевским международным институтом социологии.
Отмечается, что рядовые украинцы и представители элиты недовольны стремлением Зеленского сосредоточить власть в своих руках. Они убеждены, что он не сможет вывести страну из кризиса. Также постепенно набирают популярность разговоры о «третьем Майдане».

Так, согласно данным, в начале спецоперации на Украине рейтинг Зеленского стремительно возрос до 80-90%. Однако заметные неудачи на фронте привели к тому, что показатели упали сразу до 30%.

Для изменения этой ситуации президент рассматривал возможность проведения выборов в период военного положения. Однако появившийся конкурент в лице главкома ВСУ Валерия Залужного изменил планы Зеленского, который заявил, что «выборы сейчас не ко времени».

Агентство «Рейтинг» ранее отмечало, что при проведении выборов партия Зеленского могла бы набрать 26,7%, в то время как Залужный получил бы 36%.

Так, антирейтинг Зеленского вырос до 18%, но ожидается и дальнейший рост до 50% при продолжении такой политики. Вместе с тем выросло и недоверие к Верховной раде – до 61%.

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#владимир зеленский
#украина
#рейтинг
#выборы
#президент
#власть
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«Известия» сообщают о повышении риска ареста 37 самолетов ГТЛК за рубежом
19 декабря 2023, 09:45

Фото: istockphoto/frentusha

ГТЛК предупреждает о рисках ареста 37 своих самолетов за рубежом после 20 декабря.
В это время суд в Ирландии примет решение по ликвидации её дочерней компании, которой те принадлежат.

«Известия» сообщают, что, по словам источника, ГТЛК попросила уведомлять её о случаях задержания судов в иностранных аэропортах. Причиной таких рисков явилось судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии.

14 декабря Высокий суд Ирландии изучил требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря огласит решение. ГТЛК предупреждает, что удовлетворение требований ликвидаторов может привести к невозможности нормальной эксплуатации самолетов.

Ранее сообщалось, что вылетевший в Магадан с Камчатки самолет вернулся в аэропорт вылета. Причиной стала загоревшаяся лампочка на приборной панели, сообщило РИА «Новости».

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#самолет
#новости
#политика
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Россияне признались, что на их рабочую рутину влияют предновогодние хлопоты
19 декабря 2023, 09:00

Фото: Istock/Tat'yana Andreyeva

Накануне Нового года Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и выяснила, что больше половины (61%) респондентов в дополнение к рабочим задачам погружаются в активную подготовку к Новому году. Об этом аналитики сообщили «Радио 1».
Больше всего праздничная суета захватывает молодых людей в возрасте 18-24 лет (68%) и 25-34 лет (63%), а также жителей Ростова-на-Дону (76%) и работники сфер страхования (82%), маркетинга, рекламы и PR (77%), IT и телекоммуникаций (73%), администрирования (72%) и бухгалтерии (72%). 

Также опрошенные назвали самые распространенные занятия: 
  1. Закупки перед Новым годом (продукты, украшения и т.д) – 62%;
  2. Выбор и покупка подарков – 57%;
  3. Украшение елки – 31%;
  4. Уборка – 31%;
  5. Планирование каникул – 22%;
  6. Определение места и компании для празднования – 22%;
  7. Постановка целей на следующий год – 19%; 
  8. Выбор новогоднего образа – 14%;
  9. Рефлексия по итогам уходящего года – 13%. 
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#выбор
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Россияне, которые живут в Латвии, жалуются на несправедливое отношение к ним
NYT: россиян, которые проживают в Латвии, преследуют страх и опасение
19 декабря 2023, 08:19

Фото: istockphoto/Ingus Kruklitis

Россияне, живущие в Латвии, опасаются действий местных властей. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс.
Журналист побывал в городе Даугавпилс, где большинство местных жителей — русскоязычные. Там 63-летняя местная жительница с российским гражданством рассказала, что всю жизнь провела в Латвии, а нынешней осенью её лишили права на проживание, пенсию и медицинское обслуживание. По словам женщины, она потеряла сознание от шока, когда ей сообщили об этом.

Местные жители рассказывают, что русскоязычным отказывают в гражданстве. А пожилых людей заставляют учить латышский язык. По словам американского журналиста, россиян возмущает такое отношение.

«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», —говорит Хиггинс.
Ранее стало известно, что власти Латвии планируют принудительно выслать из страны около тысячи россиян, не сдавших языковой экзамен или не подавших документы на временный ВНЖ.

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В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена
#латвия
#политика
#новости
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Визит Зеленского в США назвали обреченным на провал перфомансом
Соскин: визит Зеленского в США с самого началабыл обречён на провал
19 декабря 2023, 08:10

Фото: РИА Новости / Стрингер

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США с самого начала был обречен на провал из-за столкновений демократов и республиканцев. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Эксперт объяснил, что украинский глава «сидит в поезде» американского президента Джо Байдена, поэтому республиканцы, являющимися его политическими оппонентами, относятся к Зеленскому как к врагу. Помимо этого, Соскин добавил, «хамское и наглое» поведение украинского президента также играет свою роль.

Соскин также подчеркнул, что реальные результаты для Украины в США зависят от влияния Республиканской партии на Конгресс.

«Было понятно, что все эти встречи — это бижутерия, это декорация Зеленского в США... Это, как в «95-м квартале» — выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками», — заявил бывший советник.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал президента Владимира Зеленского за массовое увольнение военкомов, которое произошло летом 2023 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена
Макгрегор: США по вине Байдена превратились в общество свободного падения
19 декабря 2023, 07:30

Фото: istock / rarrarorro

США находятся в катастрофическом положении из-за главы государства Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).

«Европейцы смотрят на Байдена как на живую метафору того, что произошло с нами как с нацией», — сказано в сообщении.
Макгрегор объяснил, что Соединенные Штаты проходят резкий упадок, а американское правительство уже не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность. Он отметил, что США превратились в общество свободного падения.

Ранее журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне украинской армии, заявил, что американский президент Джо Байден ради поддержки со стороны электората может попытаться продвинуть идею мирных переговоров между Украиной и Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ким Чен Ын: КНДР готова к ответу на «неправильное решение» США
#сша
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