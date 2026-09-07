Врачи назвали симптомы, при которых диарею нельзя лечить самостоятельно
Специалисты Национальной службы здравоохранения Португалии советуют обратиться к врачу, если расстройство кишечника не проходит более двух недель. Об этом сообщает Sapo.
Медицинская помощь потребуется раньше при сильной боли в животе, температуре выше 39 градусов, появлении крови в стуле или необъяснимом снижении веса. Отдельную опасность представляет обезвоживание. Его признаками врачи считают постоянную жажду, сухость во рту, редкое мочеиспускание, выраженную слабость и головную боль.
Специалисты призвали не откладывать визит в больницу при таких симптомах, поскольку длительная диарея способна привести к серьезному ухудшению самочувствия.
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