Врачи назвали симптомы, при которых диарею нельзя лечить самостоятельно

07 сентября 2026, 08:54

Sapo: Длящаяся более двух недель диарея требует обращения к врачу

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Специалисты Национальной службы здравоохранения Португалии советуют обратиться к врачу, если расстройство кишечника не проходит более двух недель. Об этом сообщает Sapo.