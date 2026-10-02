Юрист Борзенко: отказ от абонемента не лишает права на возврат денег

02 октября 2026, 08:42

Фото: iStock/Pheelings Media

Если родители оплатили ребенку курс или абонемент, а после двух-трех посещений он бросил занятия, семья все равно вправе вернуть деньги за услуги, которые ей не оказали. Об этом заявила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.