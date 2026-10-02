Юрист Борзенко: отказ от абонемента не лишает права на возврат денег
Если родители оплатили ребенку курс или абонемент, а после двух-трех посещений он бросил занятия, семья все равно вправе вернуть деньги за услуги, которые ей не оказали. Об этом заявила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
По ее словам, которые передает телеканал RT, отказаться от договора на услуги потребитель может в любой момент — это закреплено в статье 32 закона «О защите прав потребителей» и статье 782 ГК РФ. Причину, будь то потеря интереса, болезнь или выбор другой секции, объяснять исполнителю для расторжения не нужно.
Правда, на полный возврат суммы после начала занятий рассчитывать не стоит. Организация может вычесть стоимость уже проведенных уроков и фактически понесенные расходы. При этом условие «абонементы возврату не подлежат» не отменяет права клиента прекратить занятия и забрать деньги за неоказанные услуги. Если же правило запрещает возврат при любых обстоятельствах, оно противоречит закону о защите прав потребителей, подчеркнула юрист.
Споры, по ее наблюдениям, возникают чаще не из-за самого права на возврат, а из-за итоговой суммы. К примеру, договор может предусматривать, что при досрочном отказе посещенные занятия считают не по цене абонемента, а по более дорогому тарифу за разовое посещение. Закон такого порядка прямо не запрещает, но его законность зависит от условий договора и способа расчета. Если организация удерживает деньги не за оказанные услуги и расходы, а за сам отказ от занятий, условие можно оспорить.
Борзенко советует подать письменное заявление с отказом от исполнения договора и требованием вернуть сумму за неоказанные услуги. Если организация удерживает часть средств как свои расходы, стоит запросить расчет и подтверждающие документы. Отказ, основанный только на внутреннем правиле «деньги за абонемент не возвращаются», можно обжаловать, в том числе через Роспотребнадзор или суд, заключила она.
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