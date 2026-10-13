Юрист Соловьев объяснил порядок действий при ошибочном переводе
Заслуженный юрист России Иван Соловьев посоветовал сразу сохранить подтверждение ошибочного перевода и обратиться в банк. Об этом сообщает aif.ru.
Первым шагом стоит открыть историю операций в приложении и сделать снимок экрана. На нем должны быть видны сумма, дата, время отправки и номер платежа.
Если получатель знаком отправителю, можно связаться с ним напрямую. Юрист рекомендует спокойно объяснить ошибку и попросить вернуть средства. Для подтверждения своих слов допустимо переслать чек с персональными данными.
Когда контактов адресата нет или он не соглашается вернуть деньги, следует без промедления позвонить в банк. Быстрое обращение иногда позволяет остановить операцию до ее завершения. Некоторые банки предлагают отменить платеж или подать заявление на его оспаривание.
Вернуть деньги проще при переводе между счетами одного банка. При отправке средств в другую организацию банк клиента направляет обращение банку получателя. Тот связывается со своим клиентом и сообщает ему о ситуации.
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