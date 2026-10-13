Юрист Соловьев объяснил порядок действий при ошибочном переводе

13 октября 2026, 10:28

Юрист Соловьев: в случае ошибочного перевода нужно сделать скриншот транзакции

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Заслуженный юрист России Иван Соловьев посоветовал сразу сохранить подтверждение ошибочного перевода и обратиться в банк. Об этом сообщает aif.ru.