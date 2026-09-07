Уролог Пейнадо призвал мужчин с нарушением эрекции обследовать сердце
Уролог Франсуа Пейнадо посоветовал мужчинам при нарушениях эрекции проверить состояние сердца и сосудов. По его словам, интимная проблема иногда становится ранним сигналом сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Infosalus.
Для устойчивой эрекции нужен полноценный приток крови к половому члену. Сужение сосудов и нарушения кровообращения порой сначала отражаются на сексуальной функции, а признаки сердечных болезней появляются позднее.
Снижение либидо не всегда указывает на эректильную дисфункцию, уточнил врач. Если эрекция сохраняется, причиной утраты интереса к сексу могут стать сбои в работе гормональной системы, эмоциональное напряжение, недосып или прием некоторых препаратов.
Пейнадо призвал не списывать подобные изменения на возраст. Врач при необходимости назначит обследование сердечно-сосудистой системы, проверит уровень гормонов и поможет найти источник проблемы.
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