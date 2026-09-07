Уролог Пейнадо призвал мужчин с нарушением эрекции обследовать сердце

07 сентября 2026, 16:08

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Уролог Франсуа Пейнадо посоветовал мужчинам при нарушениях эрекции проверить состояние сердца и сосудов. По его словам, интимная проблема иногда становится ранним сигналом сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Infosalus.