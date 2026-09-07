В Ульяновске двухлетняя девочка умерла перед приемом у педиатра
Двухлетнему ребенку стало плохо в очереди к педиатру частной клиники «Фомина» в Ульяновске. Врачи попытались помочь девочке, однако спасти ее не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «База».
Накануне у малышки появились симптомы кишечной инфекции. Родители вызвали скорую, после чего самочувствие девочки на время улучшилось. Позднее семья записалась на прием в частный медицинский центр. Пока родители ждали врача, состояние ребенка резко ухудшилось. Смерть наступила в течение нескольких минут.
Следственное управление СК по Ульяновской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.
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