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В Ульяновске двухлетняя девочка умерла перед приемом у педиатра

Фото: iStock/Smith Assavarujikul

Двухлетнему ребенку стало плохо в очереди к педиатру частной клиники «Фомина» в Ульяновске. Врачи попытались помочь девочке, однако спасти ее не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «База».



Накануне у малышки появились симптомы кишечной инфекции. Родители вызвали скорую, после чего самочувствие девочки на время улучшилось. Позднее семья записалась на прием в частный медицинский центр. Пока родители ждали врача, состояние ребенка резко ухудшилось. Смерть наступила в течение нескольких минут.

Следственное управление СК по Ульяновской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Дарья Осипова

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