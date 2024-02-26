Уролог предупредила мужчин о главной причине импотенции

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Болезни сердечно-сосудистой системы, а также повышенное артериальное давление являются главными причинами импотенции. Об этом сообщила уролог Рене Малик, пишет Men's Health.
Врач пояснила, что во время возбуждения организм вырабатывает оксид азота, расслабляющий мышцы и расширяющий артерии, за счет сего приток крови к половому члену усиливается. По мере наполнения оболочка полового органа расширяется, тем самым сжимая вены и задерживая кровь. Но если у мужчины есть проблемы с сосудами или артериальным давлением, процесс нарушается и возникают симптомы эректильной дисфункции, предупредила уролог.
«На самом деле болезни сосудов могут повлиять на ваш пенис раньше, чем на какую-либо другую часть тела, например, на сердце. Это объясняется тем, что артерии полового члена значительно меньше, чем артерии, ведущие к сердцу», — отметила Малик.
Она отметила, что не существует специальной терапии для лечения этих проблем с потенцией, но порекомендовала улучшить общее состояние здоровья за счет спорта, диеты, профилактики и лечения болезней сосудов и сердца.
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