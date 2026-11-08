Уровень Каспийского моря опустился до исторического минимума

08 ноября 2026, 15:03

Фото: Istock/Armastas

Уровень Каспийского моря достиг исторического минимума. Как сообщает РЕН ТВ, там, где недавно проходили корабли, теперь ездят машины, а судоходство и рыболовство в регионе под угрозой.





С карты Каспия уже исчезли острова Яичный и Базар — теперь это один большой полуостров, а вода отступила так далеко, что здесь располагаются поля. Море продолжает мелеть и уже побило антирекорд, который держался почти полвека.

«В городе Махачкале на конец сентября уровень составляет минус 29,16 метра по Балтийскому футштоку. То есть он примерно на 16 сантиметров ниже исторического минимума», — сообщила Елена Островская из Гидрометцентра России.

«Здесь очень пологие уклоны и суши, и дна. То есть один метр — это 10 километров, в некоторых случаях 20 километров. Поэтому за последние несколько лет такие большие изменения», — пояснил Идрис Идрисов из Дагестанского ФИЦ РАН.