Появилась новая деталь в расследование стрельбы в Польше
В доме мужчины, устроившего стрельбу в Кракове, обнаружили тела погибших. Об этом на экстренном совещании сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
По словам политика, эту информацию ему передали комендант полиции и министр. Сведения удалось получить при помощи дрона.
Инцидент произошёл в субботу на Рыночной площади Кракова: неизвестный открыл огонь из проезжающего автомобиля. В результате трагедии погибли не менее шести человек, ещё 16 получили ранения. Из числа пострадавших 13 человек находятся в тяжёлом состоянии.
Нападавшего удалось ранить, задержать и доставить в больницу. Им оказался 25‑летний гражданин Польши. По данным МВД, мужчина симпатизировал крайне правым идеологиям.
Как передаёт Польское радио, в автомобиле злоумышленника обнаружили большое количество боеприпасов. Для атаки он использовал длинноствольное оружие военного образца.
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