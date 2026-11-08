Появилась новая деталь в расследование стрельбы в Польше

08 ноября 2026, 00:35

Полиция нашла мёртвых людей в доме стрелка из Кракова

Фото: iStock/Adam Bartosik

В доме мужчины, устроившего стрельбу в Кракове, обнаружили тела погибших. Об этом на экстренном совещании сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.