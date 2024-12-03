Уровень рождаемости в ЕС упал ниже некуда

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Уровень рождаемости за 2023 год в Европейском союзе упал до рекордного минимума, передала газета Financial Times со ссылкой на данные Евростата.
Количество рожденных в странах Евросоюза в 2023 году детей составило 3 миллиона 655 тысяч — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, то есть с начала сбора данных в 1961 году.
Евростат давал прогнозы, что рождаемость в Европейском союзе в 2023 году составит 4 миллиона детей, но данный показатель оказался намного ниже — он упал на 5,5% в сравнении с 2022 годом.
Наиболее высокие значения рождаемости в странах ЕС социологи зарегистрировали в 1960-х годах — 7 миллионов детей в год. Подчёркивалось, что низкая рождаемость в Европе может создать сильную нагрузку на государственный бюджет.
По информации Евростата, тенденция к уменьшению числа детей больше всего прослеживается в странах Балтии, в Испании, Греции, Италии, а ещё Финляндии. Там за последние десять лет число рождений уменьшилось примерно в четыре раза.
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Евростат давал прогнозы, что рождаемость в Европейском союзе в 2023 году составит 4 миллиона детей, но данный показатель оказался намного ниже — он упал на 5,5% в сравнении с 2022 годом.
Наиболее высокие значения рождаемости в странах ЕС социологи зарегистрировали в 1960-х годах — 7 миллионов детей в год. Подчёркивалось, что низкая рождаемость в Европе может создать сильную нагрузку на государственный бюджет.
По информации Евростата, тенденция к уменьшению числа детей больше всего прослеживается в странах Балтии, в Испании, Греции, Италии, а ещё Финляндии. Там за последние десять лет число рождений уменьшилось примерно в четыре раза.
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Ольга Енгалычева