В Дубне оцифровали около 400 ям и устранили 235

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне в ежедневном режиме, без выходных, идёт работа по ликвидации ям на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Пока работы проводятся в рамках экстренной помощи с помощью рециклера. Две машины «варят» материал для заплаток. Обе работают в городе. Коммунальщики ремонтируют каждую выбоину по всем правилам: сначала обрабатывают поверхность, далее накладывают заплатку. Это временная мера», – рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.По его данным, уже оцифровано 396 ям, из них устранено 235. Ямы продолжают выявлять, заносить в систему и ремонтировать.
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