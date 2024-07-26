Уровень воды в обмелевшем Вишняковском пруду в ближайшее время повысится

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха
Замглавы Балашихи Максим Сидоркин провёл срочную встречу с жителями по проблеме обмеления Вишняковского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сидоркин пояснил, что в результате воздействия воды на гидротехническом сооружении была нарушена герметичность шандоры, то есть временного затвора, установленного для проведения ремонтных работ. В результате в пруду частично понизился уровень воды. Течь оперативно устранили. Для исключения её возможных вторичных причин проведут телеинспекцию трубопровода водосброса», – говорится в сообщении.Отмечается, что в ближайшее время уровень воды в пруду будет повышаться.
В ходе встречи замглавы Балашихи также обсудил с жителями первый этап благоустройства Кучинского лесопарка и проверил ход работ.
Как рассказали в администрации, Вишняковский пруд существует почти 300 лет и является одним из каскада прудов усадьбы Долгоруковых Горенки. На его берегу когда-то располагалась суконная фабрика Вешняковых с мельницей на плотине.
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Лора Луганская