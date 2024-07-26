В Балашихе проведут реконструкцию котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
В котельной мощностью 105 МВт, расположенной в микрорайоне Керамик городского округа Балашиха, планируется провести масштабную реконструкцию. В настоящее время ведётся поиск подрядчика: извещение об электронных торгах опубликовано в единой информационной системе закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию котельной №2-35, расположенной по адресу: округ Балашиха, мкрн Керамик, улица Керамическая, строение 1В», — говорится в сообщении.Работы по реконструкции планируется завершить в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 997 миллионов 684 тысячи 100 рублей. Заявки принимаются до 1 августа.
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