В Петербурге ликвидировали сеть по фиктивной регистрации мигрантов
В Петербурге правоохранительные органы остановили деятельность группы, которая незаконно легализовывала мигрантов. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Совместно сотрудники УФСБ и Росгвардии 19 января задержали трёх человек: 45-летнего иностранца — гендиректора юридической фирмы, его 39-летнюю помощницу и 43-летнюю руководительницу строительной компании.
Группа находила иностранцев без регистрации и затем вносила в документы заведомо ложные сведения об их месте проживания для фиктивной постановки на миграционный учёт. Благодаря этим действиям они незаконно зарегистрировали более 15 иностранцев.
Организаторы получили за услуги около 250 тысяч рублей. Следствие возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд избрал одному фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста, двум другим — подписку о невыезде.
