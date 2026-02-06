США займутся борьбой с мигрантами в Европе

06 февраля 2026, 06:34

FT: США намерены «подогревать» антимигрантские настроения в Европе

Фото: iStock/SabdiZ

Администрация США намерена выделять средства на поддержку правоцентристских аналитических центров и благотворительных организаций в Европе, идеологически близких движению MAGA. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.