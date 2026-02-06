США займутся борьбой с мигрантами в Европе
Администрация США намерена выделять средства на поддержку правоцентристских аналитических центров и благотворительных организаций в Европе, идеологически близких движению MAGA. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В декабре 2025 года представитель Госдепартамента Сара Роджерс посетила Европу для переговоров с руководителями указанных организаций. По данным издания, взгляды этих учреждений совпадают с позицией США: их объединяет тревога по поводу угроз, которые, как они считают, несут европейской цивилизации текущие миграционные процессы.
Финансирование планируется в четырёх ключевых городах: Лондоне, Париже, Брюсселе и Берлине. Как отмечается в публикации, такие действия окажут негативное влияние на отношения европейских союзников с Вашингтоном. Особую обеспокоенность это может вызвать у левоцентристских правительств — например, у лейбористов в Великобритании. Они опасаются, что американские средства будут использованы для подрыва их внутренней политики, говорится в статье.
