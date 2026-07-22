Уроженка Латвии переехала в РФ из-за серьезной русофобии и сноса памятников
Жительница Риги переехала в Россию из-за серьезной русофобии и сноса памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
Уроженка Латвии по имени Елизавета выбрала Псков для своего нового дома в 2023 году. Главной причиной она называет потерю надежды на перемены к лучшему для тех, кто ценит русский язык и культуру, а также уважает общую историю с Россией и Белоруссией.
В качестве примеров ощутимых ограничений Елизавета приводит запрет на проведение дней русской культуры, принятый властями закон об обучении только на государственном языке, несмотря на то, что 40% населения — русскоязычные, а также случаи травли русских детей в школах.
Кроме того, Елизавету возмущало отношение Латвии к советским памятникам и праздникам, связанным с победой СССР в Великой Отечественной войне. Комментарии некоторых соотечественников, которые радовались происходящему, укрепили мнение Елизаветы, что «страна идет не туда».
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