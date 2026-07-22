Ирина Хакамада впервые за долгое время показала фото с сыном, который ведёт непубличный образ жизни

22 июля 2026, 02:09

Ирина Хакамада выложила фото с сыном Даниилом, который ведёт непубличный образ жизни

Ирина Хакамада (Фото: Instagram* @irina_hakamada)

Политик и общественный деятель Ирина Хакамада поделилась редким кадром со своим взрослым сыном. Публикация появилась на ее странице в Instagram*.





На снимке, который выложили в материале Super.ru, запечатлён 48-летний Даниил – наследник Хакамады от первого брака с Валерием Котляровым. Даниил ведёт непубличный образ жизни. В настоящее время он находится вместе со своей семьёй в Гонконге, где работает в финансовой сфере.



