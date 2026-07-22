Ирина Хакамада впервые за долгое время показала фото с сыном, который ведёт непубличный образ жизни
Ирина Хакамада выложила фото с сыном Даниилом, который ведёт непубличный образ жизни
Политик и общественный деятель Ирина Хакамада поделилась редким кадром со своим взрослым сыном. Публикация появилась на ее странице в Instagram*.
На снимке, который выложили в материале Super.ru, запечатлён 48-летний Даниил – наследник Хакамады от первого брака с Валерием Котляровым. Даниил ведёт непубличный образ жизни. В настоящее время он находится вместе со своей семьёй в Гонконге, где работает в финансовой сфере.
Ирина Хакамада рассказала откровенную историю из жизни: «Мне предлагали эскорт»
Мать и сын тепло приобнимали друг друга на новом фото и улыбались, добавив на фон эмодзи в виде сердечка. Хакамада выбрала зелёное платье-миди, рубашку того же оттенка и белые полосатые тапочки. Даниил, в свою очередь, остановился на светлой футболке и бежевых брюках.
Напомним, что у Ирины также есть энергичная и креативная дочь Мария. Девушка родилась с синдромом Дауна, и в отличие от брата она часто появляется в аккаунте знаменитой матери.
Сейчас 71-летняя Хакамада живёт преимущественно в Москве, сосредоточившись на бизнесе и творчестве. Политик прошла долгий и интересный путь, который сделал её узнаваемой и влиятельной фигурой в общественной жизни страны, хотя взгляды Ирины на отношения с мужчинами вызывают неоднозначные мнения. Подробности читайте в материале «Радио 1».