Российский альпинист сорвался с высоты на Памире и застрял в горах Таджикистана

21 июля 2026, 23:47

Российский альпинист сорвался с высоты в горах Памира и получил травму головы

Фото: iStock/Solovyova

Российский альпинист сорвался с высоты во время восхождения на Памире в Таджикистане и получил черепно-мозговую травму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на туристический клуб «Вестра», организовавший экспедицию.