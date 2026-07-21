Российский альпинист сорвался с высоты на Памире и застрял в горах Таджикистана
Российский альпинист сорвался с высоты во время восхождения на Памире в Таджикистане и получил черепно-мозговую травму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на туристический клуб «Вестра», организовавший экспедицию.
ЧП произошло в районе перевала Турамыс на высоте более пяти километров. Молодой человек по имени Игорь отправился в экспедицию в середине текущего месяца и должен был вернуться 5 августа. Однако 19 июля 22-летний парень упал с высоты во время прохождения маршрута пятой категории сложности.
Пострадавшего собирались оперативно эвакуировать, но неблагоприятная погода уже несколько раз срывала эти планы. Более того, ближайшие дни в горах все еще обещают дождь и снег. Улучшение обстановки прогнозируют не раньше 24 июля.
В центре управления кризисными ситуациями Комитета чрезвычайных ситуаций (КЧС) Таджикистана уточнили, что Игорю оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивается как нормальное. Остальные участники похода не пострадали. К вечеру вторника группа уже добралась до лагеря «Поляна Москвина» на высоте 4200 метров и стала ждать эвакуации.
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