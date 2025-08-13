Мигранты, убившие подростка в Челябинске, хотели оспорить свой приговор

13 августа 2025, 14:00

Фото: iStock/sabthai

Уроженцы Таджикистана, которые убили подростка у челябинского ТРК «Космос», хотели оспорить свой приговор в суде. Об этом сообщает URA.RU.





Как стало известно, решение принимал Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Он постановил, что вынесенный приговор должен остаться без изменений, а жалобы адвокатов заключенных не удовлетворили.





«Приговор в отношении Шахрома Мирова, братьев Тоира и Зоира Джалиловых, Абдулвахоба Сабурова, Шахзода Сатторова, Нажмиддина Имомова, Ислома Ахмадова, Хуршеду Одинаева судебная коллегия оставила без изменения. Апелляционные жалобы — без удовлетворения», — передает агентство.