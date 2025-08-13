В Сертолово таксист-мигрант подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

13 августа 2025, 08:15

Фото: iStock/VictorHuang

В Сертолово правоохранительные органы Всеволожского района проводят проверку по факту сексуального насилия над 16-летней девушкой. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 12 августа, когда отец пострадавшей обратился в полицию с заявлением о преступлении.