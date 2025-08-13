В Сертолово таксист-мигрант подозревается в изнасиловании несовершеннолетней
В Сертолово правоохранительные органы Всеволожского района проводят проверку по факту сексуального насилия над 16-летней девушкой. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 12 августа, когда отец пострадавшей обратился в полицию с заявлением о преступлении.
По словам родителя, водитель такси, 26-летний гражданин Узбекистана, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери в салоне автомобиля около 16 часов в СНТ «Ягодка». Позже, около полуночи, Hyundai Solaris с подозреваемым был остановлен сотрудниками ГАИ у дома 49 по проспекту Культуры. Иностранец был задержан и доставлен в отдел полиции, где помещен в камеру. Выяснилось, что он не состоит на миграционном учете.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
