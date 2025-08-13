На Кубани задержали шестого мигранта, сбежавшего из центра содержания
В Краснодарском крае задержали шестого человека, который сбежал из центра временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Беглеца задержали сотрудники уголовного розыска краевого главка МВД совместно с коллегами из Геленджика.
Задержанный мужчина будет привлечён к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов. Его уже доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее сотрудники уголовного розыска оперативно задержали пятерых мужчин, сбежавших из изолятора в Краснодаре, сообщал интернет-портал «Кубань 24».
