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Урсула фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони

ЕС понизил охранный статус волков после смерти пони Урсулы фон дер Ляйен
Фото: iStock/ karlumbriaco

Фото: iStock/ karlumbriaco

В Европе на волков можно будет охотиться с марта 2025 года, проинформировало агентство Reuters.
3 декабря большая часть стран Европы приняла предложение о понижении охранного статуса волков из-за их растущего количества и негативного влияния на животноводство. 7 марта статус данных хищников понизят со «строго охраняемых» до «охраняемых» в соответствии с Бернской конвенцией о сохранении европейской дикой природы и естественных сред обитания.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была одной из тех, кто инициировал изменение статуса волков и активно поддерживала принятое решение. Она выступала за отстрел еще в 2023 году.



«Если вид больше не находится под угрозой исчезновения в определенных регионах, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них», — отмечала Урсула фон дер Ляйен год назад.

Немецкие хищники и вправду стали проблемой для пастухов в Европе — в особенности в Саксонии и Баварии. Ещё волки начали мигрировать в Люксембург.

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Два школьных театра из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья»
03 декабря 2024, 22:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Два школьных театральных коллектива из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Итоги регионального этапа состязаний театральных постановок на тему: «Отходы – не мусор!» подвели в Мособлдуме.
Целью конкурса было повышение уровня экологической культуры и формирование бережного отношения к природе.
«Сегодня в Подмосковье проходят просветительские уроки в образовательных учреждениях, направленные на повышение экологической грамотности подрастающего поколения. А благодаря проекту «Мегабак» ненужные вещи обретают вторую жизнь. Другие проекты – деятельность пунктов по приёму вторичных ресурсов, акции по сбору бытовых отходов», – сказала в приветственном слове замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.
От городского округа Кашира школьные театральные коллективы заняли сразу два призовых места. Учащиеся Богатищевской школы стали победителями в номинации «Лучший музыкальный спектакль» с постановкой «Королева мусорной свалки» (руководитель Наталья Атаманова).

А ребята из Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната заняли второе место в номинации «Лучший хореографический, пластический кукольный спектакль» с постановкой «Как Колобок природу спасал» (руководитель Юлия Кудряшова).

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за два года проведут капремонт 47 учреждений соцзащиты
03 декабря 2024, 21:45

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в ближайшие два года планируют провести капитальный ремонт в 47 учреждениях социальной защиты. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, проверяя ход работ по капремонту учреждения социального обслуживания на ул. Дзержинского в Реутове.
Это здание все знают как «Родничок». Там в первую очередь помогают детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, организуют мероприятия программы «Активное долголетие».
«У нас в планах на 2025-2026 годы – капремонт в 47 учреждениях социальной защиты Подмосковья. «Родничок» вошёл в этот перечень. Только на 2025 год мы предусматриваем на эти цели свыше 1,5 млрд. рублей. Это важная работа, которой мы уделяем пристальное внимание. Учреждения для социально незащищённых граждан должны быть комфортным и соответствовать всем современным требованиям», – сказал Брынцалов.
Ремонтные работы в «Родничке» уже начались. Присутствующие на площадке прошли внутрь здания.
«Сегодня проведены работы по замене кровли, гидроизоляции, утеплению фундамента, демонтажные работы, возведение кирпичных перегородок. Срок сдачи объекта – конец апреля будущего года», – прокомментировал ход работ представитель генподрядной организации Олег Оськин.
По словам Брынцалова, над созданием проекта капремонта работали сотрудники учреждения и родителями детей, которые будут проходить реабилитацию в «Родничке». Их просьбы и пожелания при доработке проекта были учтены и сейчас реализуются.

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#московская область
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Дети из Подмосковья приедут на Международный Кремлёвский кадетский бал
03 декабря 2024, 21:06

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ребята из 15 городских округов Подмосковья станут участниками IX Международного Кремлёвского благотворительного кадетского бала. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Бал пройдёт в Москве 11 декабря. На него соберутся 2,5 тыс. представителей российской молодёжи из более чем 1 тыс. образовательных учреждений всех регионов страны.
«В мероприятии примут участие дети из 15 городских округов Подмосковья. Участники прошли отбор, где учитывали академические успехи, достижения в военно-патриотических, спортивных и творческих соревнованиях, участие в волонтёрских программах. В рамках проведения бала наградят победителей в номинациях «Принц и Принцесса бала», «Лучшая презентация от образовательного учреждения России» и «Лучшая презентация от ведомственного высшего учебного заведения России», – отметили в министерстве.
В рамках культурной программы участники 9 декабря посетят Центральный музей Вооруженных сил России, Оружейную палату, Алмазный фонд, побывают на обзорной экскурсии по Москве.

Патриотический «Международный благотворительный кадетский бал» проводят в столице с 2016 года.

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#подмосковье
#московская область
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В 11 подмосковных городских округах отремонтировали дорожные знаки
03 декабря 2024, 20:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области отремонтировали дорожные знаки на 15 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Специалисты Мосавтодора приводили в порядок выцветшие и повреждённые знаки, а также восстанавливали отсутствующие.
«В нормативное состояние привели знаки в черте городов: на ул. Чкалова, Горького и Праволинейной в Жуковском, на ул. Полевой во Фрязине, на ул. Ленина в Лобне, в Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде, на ул. Чехова в Чехове, на ул. Ленина в Красногорске, на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, а также на улицах Чернышевского, Володарского и Горького в Серпухове», – говорится в сообщении.
Помимо этого, знаки отремонтировали в малых населённых пунктах Раменского и Коломенского городских округов, а также в Серебряных Прудах.

Как отметили в министерстве, отсутствующий или повреждённый знак представляет опасность для автомобилистов, так как не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию и создаёт риск аварии. Поэтому ремонт стараются проводить оперативно.

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#московская область
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Минчистоты передало в подмосковные муниципалитеты все 1,5 тыс. роторов
03 декабря 2024, 20:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городские округа Подмосковья отправили более 1,5 тыс. роторов. Эта работа полностью завершена, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом году министерство закупило на нужды коммунальных служб региона более 1,5 тыс. единиц ручных роторов. Больше всего средств малой механизации выдано Подольску (50); Лобне (49) и Богородскому (48). Все роторы произведены на заводах Смоленской и Нижегородской областей. Они в полном объёме доставлены коммунальщикам Подмосковья», – отметили в ведомстве.
Специалисты министерства вместе с коллегами из других регионов разработали обучающие видеоролики по сборке и использованию роторов зимой. Все рекомендации доведены до сотрудников коммунальных служб муниципалитетов. По данным Минчистоты, городские округа самостоятельно купили около 900 роторов.

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#московская область
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Россияне записали на видео падение астероида в Якутии
03 декабря 2024, 20:18

Фото: iStock/ dzika_mrowka

Жители Якутии записали на видео падение астероида. Кадры опубликовал журналист Владимир Соловьёв в своём Телеграм-канале.
На опубликованном видео можно заметить, как яркий светящийся шар с шипением пролетает над поверхностью Земли, потом он вспыхивает над лесом, освещает пространство вокруг и пропадает.

«Всё что ли? Видели?», — прокомментировал падение астероида один из снимавших.

Небесное тело пролетело в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому времени) над посёлком Олекминск. Наблюдать астероид в небе удалось жителям Якутии в 700 километрах от эпицентра.

«Незамедлительно силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность. К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена», — подчеркнули в МЧС Якутии.

Небесное тело двигалось с востока на запад. Эксперты полагают, что хоть астероид и должен был полностью сгореть в воздухе, некоторые его части всё же долетели до поверхности Земли.



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#якутия
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Опубликован декабрьский график приёма граждан в подмосковном правительстве
03 декабря 2024, 20:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Утверждён график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на декабрь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.


Опубликованы также графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.


Даты приёмов можно найти на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

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#московская область
#жители
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Два топ-менеджера РЖД подозреваются в получении многомиллионной взятки
03 декабря 2024, 20:09

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» Олег Кириллов и Алексей Савченко обвиняются в получении мошенническим путём крупных взяток. Их сумма составляет около 105 миллионов рублей.
Им предъявлено обвинение по части 6 статьи 205 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представителя правоохранительных органов. Черёмушкинский районный суд города Москвы принял решение об избрании в отношении Кириллова и Савченко меры пресечения в виде заключения под стражу в феврале 2024 года.

Как сообщили агентству в Басманном суде, который будет рассматривать уголовное дело, по нему в качестве обвиняемых проходят также начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и заместитель директора по экономике и финансам этого управления Денис Стрельцов. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

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#меры
#рф
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Волонтёры марафона «Корзина доброты» соберут продукты для нуждающихся
03 декабря 2024, 20:03

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Банк еды «Русь»

В Москве и Санкт-Петербурге 14 декабря пройдёт межрегиональный продовольственный марафон «Корзина доброты», приуроченный к завершению Года семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В рамках акции соберут продуктовые наборы для социально незащищённых категорий граждан из 15 регионов страны, включая Подмосковье. Для формирования продуктовых наборов будут принимать товары с длительным сроком хранения – крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье. Нужно приобрести рекомендуемые продукты, передать их волонтёрам или оставить в специальной корзине», – говорится в сообщении.
Марафон будет проходить 14 декабря с 14 до 18 часов в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Москве и в Санкт-Петербурге в пределах МКАД И КАД. Всего в акции будут участвовать более 1,6 тыс. торговых точек.

Узнать подробную информацию о марафоне можно на сайте.

Марафон организует благотворительный фонд «Банк еды «Русь» с партнёрами. Всего планируется собрать около 10 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся семей с детьми и пенсионеров.

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