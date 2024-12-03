Урсула фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони

Фото: iStock/ karlumbriaco
В Европе на волков можно будет охотиться с марта 2025 года, проинформировало агентство Reuters.
3 декабря большая часть стран Европы приняла предложение о понижении охранного статуса волков из-за их растущего количества и негативного влияния на животноводство. 7 марта статус данных хищников понизят со «строго охраняемых» до «охраняемых» в соответствии с Бернской конвенцией о сохранении европейской дикой природы и естественных сред обитания.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была одной из тех, кто инициировал изменение статуса волков и активно поддерживала принятое решение. Она выступала за отстрел еще в 2023 году.
Немецкие хищники и вправду стали проблемой для пастухов в Европе — в особенности в Саксонии и Баварии. Ещё волки начали мигрировать в Люксембург.
Читайте также:
Фон дер Ляйен дала Европе одно обещание
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолёта
Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была одной из тех, кто инициировал изменение статуса волков и активно поддерживала принятое решение. Она выступала за отстрел еще в 2023 году.
«Если вид больше не находится под угрозой исчезновения в определенных регионах, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них», — отмечала Урсула фон дер Ляйен год назад.
Немецкие хищники и вправду стали проблемой для пастухов в Европе — в особенности в Саксонии и Баварии. Ещё волки начали мигрировать в Люксембург.
Читайте также:
Фон дер Ляйен дала Европе одно обещание
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолёта
Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен
Ольга Енгалычева