Урсула фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони

В Московской области в ближайшие два года планируют провести капитальный ремонт в 47 учреждениях социальной защиты. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, проверяя ход работ по капремонту учреждения социального обслуживания на ул. Дзержинского в Реутове.