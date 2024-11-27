Фон дер Ляйен дала Европе одно обещание

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен дала обещание сегодняшним европейцам вести «борьбу за свободу и суверенитет» по аналогии с той, «которую ведут украинцы». Об этом она заявила в Европарламенте, представляя на утверждение новому составу еврокомиссаров программу новой ЕК.
«Я верю, что наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет», — сказала политик и добавила, что предстоит борьба за ту же «свободу», за которую сейчас бьются украинцы.Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе. Поддержку Киеву оказывают в финансовом и военном планах.
Ранее сообщалось, как НАТО хочет усилить сдерживание России.
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