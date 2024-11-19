Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в своем телеграм-канале видео с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая перелезает через забор во время саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро с ироничной подписью.
«На улицах Рио увидели Урсулу. Все-таки нашлась, которая поперек. Закона», — подписала видео Захарова.На кадрах фон дер Ляйен в спортивном костюме перелезает через невысокое ограждение, пока закадровый голос говорит ««а вот и Урсула фон дер Ляйен сама, вот она. Перелезают, как гопники. Баба-гопник».
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