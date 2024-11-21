Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолёта

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла одного из пассажиров самолёта. Это произошло во время рейса LX780 авиакомпании Swiss Air, следовавшего их Цюриха в Брюссель.
Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на одного из пассажиров самолёта. Мужчина рассказал, что во время полёта человеку в салоне самолёта стало плохо. Экипаж, как это обычно бывает в подобных случаях, обратился к другим пассажирам с вопросом, кто обладает необходимыми познаниями в области медицины для того, чтобы оказать помощь пострадавшему. Откликнулась глава Еврокомиссии, которая имеет медицинское образование. Она привела пострадавшего в чувство.
После посадки в Брюсселе за чиновницей приехал чёрный «Мерседес», на котором фон дер Ляйен укатила, так как торопилась на официальную встречу. Остальные пассажиры ждали, пока врачи займутся пострадавшим.
Глава Еврокомиссии изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера. В 1991 году она получила там докторскую степень. В публикации отмечается, что это уже не первый случай, когда фон дер Ляйен оказывает экстренную помощь человеку на борту самолёта.
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После посадки в Брюсселе за чиновницей приехал чёрный «Мерседес», на котором фон дер Ляйен укатила, так как торопилась на официальную встречу. Остальные пассажиры ждали, пока врачи займутся пострадавшим.
Глава Еврокомиссии изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера. В 1991 году она получила там докторскую степень. В публикации отмечается, что это уже не первый случай, когда фон дер Ляйен оказывает экстренную помощь человеку на борту самолёта.
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Александр Бойцов