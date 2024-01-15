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Стало известно, как будут расселять аварийные дома посёлка Южный

15 января 2024, 18:38
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В посёлке Южный городского округа Подольск, пострадавшего от перебоев с отоплением, теплом сейчас обеспечены все жилые строения. Об этом стало известно по итогам в муниципалитет губернатора Московской области Андрей Воробьёва.
Всего в посёлке 42 дома, из них 33 – аварийные, где живёт 861 человек. Губернатор сообщил жильцам, что до конца 2025 года все эти дома будут расселены.
«Когда я впервые приехал сюда к оказавшимся без тепла людям, ожидал разные сценарии. Да, были оправданные эмоции. Но та поддержка, понимание и, главное, вера, что мы преодолеем все трудности, нам очень помогли. Мы сегодня здесь, чтобы рассказать, что будем делать с точки зрения аварийного переселения. Я сегодня приехал с министром стройкомплекса Московской области Владимиром Локтевым. Он расскажет подробнее, как будет проходить расселение. А на месте, где мы сейчас разговариваем, построим девятиэтажный дом», – сказал Воробьёв жителям посёлка.

Собственникам предоставят сертификаты на покупку нового жилья. Стоимость за 1 кв м составит 130 185 рублей, минимальная выплата – 4,2 млн рублей. Тем, у кого квартира в социальном найме, предложат выкуп, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке или дождаться строительства нового многоквартирного дома в Климовске.
«Все дома в поселке старые – некоторые 1930-х годов постройки, некоторые 1940-х и 1950-х. Сейчас тепло в домах уже есть, но пока его включили не на полную мощность, чтобы не перегружать коммуникации. Они тоже старые. В начале мая этого года здесь начнут строить первый дом для переселения», – рассказала местная жительница Марина Хорунжева.
Отмечается, что проконсультироваться по поводу предстоящего расселения можно по телефону +7 (925) 241-75-24.

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#переселение
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Ущерб от коммунальных аварий возместят жильцам 650 квартир Подольска
15 января 2024, 18:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ущерб от недавних коммунальных аварий будет возмещён жителям порядка 650 квартир городского округа Подольск. Об этом стало известно по итогам в муниципалитет губернатора Московской области Андрей Воробьёва.
Губернатор посетил квартиру местной жительницы, матери двоих детей Оксаны Байрам. На прошлой неделе приходила на встречу в спорткомплексе «Юность». В её доме пострадал подъезд.
«У нас была задача зайти в подъезды, в квартиры, чтобы понять, кто пострадал. На основании закона будут составлены акты и сметы, предложена компенсация. Она будет выплачена в январе-феврале», – отметил Воробьёв.
Всего ущерб будет возмещён жителям около 650 квартир. В основном пострадали трубы, батареи, обои, потолки и оконные откосы. Из-за протечек, прорывов радиаторов у кого-то возникли проблемы с электричеством, у кого-то появилась плесень, пострадало имущество. БТИ осмотрит квартиру и оценит ущерб. Дальше заявитель должен написать заявление в администрацию с просьбой о возмещении, а также выбрать что получить – денежную компенсацию или ремонт.
«Все компенсации людям, которые пострадали в результате аварии, нам обещали выплатить. Работа под контролем, об этом мы говорили с губернатором. В нашем доме также должны провести капремонт, заменить все коммуникации. Батареи в наших квартирах уже тёплые, но пока дом прогревается, мы пользуемся водонагревателями», – рассказала Оксана
Эта мера поддержки действует для всего Климовска, кроме домов, которые будут расселены. Специалисты сейчас обходят квартиры и в каждой фиксируют ущерб. Размер компенсации будет зависеть от оценки.

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#андрей воробьёв
#губернатор
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#аварии
#тепло
#теплоснабжение
#подмосковье
#московская область
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Названы самые популярные животные 2023 года
Кот Паша из Эрмитажа и кошка Белла стали самыми популярными животными 2023 года
15 января 2024, 18:42

Фото: istockphoto.com/Kirk Fisher

Стали известны самые популярные в 2023 году животные, среди которых кот Паша их Эрмитажа и кошка Белла из Великобритании, прославившаяся как самая громкая питомица.
Кроме них популярностью обзавелись кот из Шатуры, закрывшийся один дома, кошка Соня, спасшая хозяйку из поджара, бездомный кот Беляш из Вологды, которого взяли на работу в городскую аварийно-спасательную службу и аппетитно грызшая свой корм кошка Луна.

«У всех животных есть свои индивидуальные особенности. Кто-то, например, смешно прыгает, кто-то лучше бегает или отличается редким обаянием. Иногда такие моменты удачно попадают на камеру, и те, кто такие трюки совершил, вмиг становятся популярными в сети. А детенышей вообще любят практически все, им успех обеспечен, что называется, по умолчанию», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» завкафедрой зоологии и экологии МПГУ Игорь Жигарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Московском зоопарке родились и вылупились, помимо панды Катюши, еще почти 1 500 зверят.

«Каждый новорожденный детеныш находится под особым присмотром специалистов: их кормят, осматривают, следят за температурой вольера, некоторых даже купают. В большинстве помещений установлено круглосуточное наблюдение», — приводит utro.ru сообщение Собянина.

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#кот
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#животные
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Якутский учёный-историк Николаев предложил Путину перенести столицу РФ в Иркутск
15 января 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Boyloso

Кандидат исторических наук, директор Института развития человека «УУНУУ» Афанасий Николаев направил в общественную приёмную президента РФ Владимира Путина открытое письмо, в котором предложил перенести столицу России из Москвы в Иркутск.
Историк сообщил о своём намерении голосовать на предстоящих в марте выборах за действующего президента, а в качестве одного из пунктов предвыборной программы предложил включить перенос столицы. По его мнению, перенос главного города государства в Иркутск будет способствовать сбалансированному и динамичному развитию европейской и азиатской части страны, обеспечит безопасность военно-политического руководства России, а также будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза с возможной его трансформацией в новую сверхмощную союзную державу.

В качестве аргументов в пользу выбора Иркутска в качестве новой столицы Николаев также привёл его близость к географическому центру России Новосибирску, а также к озеру Байкал, являющемуся крупнейшим на планете источником пресной воды.

Остаётся ждать ответа на оригинальную идею от Владимира Путина.

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#иркутск
#николаев
#история
#россия
#столица
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В Климовске тепло пришло во все дома, открылись образовательные учреждения
15 января 2024, 18:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В оставшемся без отопления подольском микрорайоне Климовск к теплоснабжению подключены все дома. Открылись дошкольные и школьные учреждения, за исключением одного корпуса гимназии. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Московской области Андрей Воробьёва с жителями, учителями и учащимися гимназии им. Подольских курсантов, которая сегодня возобновила работу.
В спорткомплексе «Юность» Воробьёв проверил, как решаются вопросы жителей. Там работают представители Фонда капитального ремонта, ГУСТ, управляющей компании, Мособлэнерго, местной администрации, социальных служб, ЖКХ, а также волонтёры.
«Их задача – принять и отработать заявку. У нас 176 домов в Климовске, тепло есть во всех. Большая работа предстоит и по подвалам. Более 130 из них нужно очистить, провести санобработку, вывезти строительный мусор. Фонд капитального ремонта выполнит эту работу до 1 сентября», – подчеркнул губернатор.
Вместе с жителями он осмотрел несколько подвалов. Первые 28 начнут приводить в порядок с завтрашнего дня. В апреле приступят к капремонту – проведут гидроизоляцию, забетонируют пол, установят насосы, отремонтируют коммуникации в подвале и около 600 входных групп – козырьки, ступеньки и двери. А в мае заменят внутренние инженерные системы.
«Мы провели обследование домов в микрорайоне Климовск. В 136 из них сначала очистим подвалы, проведём дезинфекцию и дезинсекцию, а затем приступим к капремонту. Кроме того, в 139 домах будут заменены внутренние инженерные системы», – поделился планами гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.
Он добавил, что в течение двух недель будет принято решение и по домам, которые нуждаются в ремонте остальных элементов. Это могут быть и кровли, и чердаки, и фасады.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#тепло
#теплоснабжение
#подольск
#климовск
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В элитном районе Москвы упали цены на квартиры из-за трудного подростка
15 января 2024, 18:18

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

В элитном микрорайоне столицы «Олимпийская деревня» сильно упали цены на квартиры из-за поведения трудного подростка. Об этом пишет KP.RU, ссылаясь на очевидцев.
Согласно сообщению, 15-летний мальчик пытался поджечь ребенку руку зажигалкой. Он неоднократно обижал кошек и собак, сбивал детей с велосипедов, царапал автомобили, писал на стенах подъездов, кидал из окна яйца и бутылки и обливал дворников кипятком.

Таким образом, жильцы дома отметили, что подобное поведение подростка повлияло на цены на квартиры.

«Квартиры в девятом доме, где он живет, стоят дешевле, чем в остальных корпусах "деревни"», — рассказали соседи.

Уточняется, что стоимость квадратного метра в любом из 18 корпусов микрорайона составляет порядка 320-350 тысяч рублей. Однако в девятом доме за квадратный метр жилья просят всего 250 тысяч рублей.

Всего на трудного ребенка зафиксировано 91 заявление в полицию. Однако наказания за его проступки не будет, так как он имеет справку от психиатра. Сейчас суд направил мальчика на принудительное лечение.

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#соседи
#заявление
#дома
#мальчик
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Адвокат Радько: За устройства сокрытия номеров на авто могут лишить прав
15 января 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/Ivan Reshetnikov

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил автовладельцев о том, что за устройства, способствующие сокрытию номеров, грозит наказание.
Так, по его словам, могут назначить штраф либо лишить прав за использование таких устройств.

«Наказание – либо штраф, либо лишение права управления, потому что если номерные знаки оборудованы устройствами, позволяющими скрыть их от фиксации, то это уже нарушение. Даже если они не работают, а просто стоят на машине», — поделился в беседе с Газета.ру Радько.

При этом, если номер испачкан грязью или покрыт снегом, то здесь ещё можно найти какие-то оправдания. Однако если речь идёт о специальных «рамках-перевертышах» или шторках, которые не могут появится случайно, то здесь можно нарваться на наказание.

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#штраф
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#авто
#нарушение
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В конкурсе «Мисс Америка 2024» победила пилот ВВС США Мэдисон Марш
15 января 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Png-Studio

В Орландо, штат Флорида, состоялся конкурс красоты «Мисс Америка 2024». Победительницей в нём стала 22-летняя военнослужащая Военно-воздушных сил США младший лейтенант Мэдисон Марш.
Как отмечает телеканал CNN, Мэдисон, которая представляла штат Колорадо, стала первым в истории действующим офицером ВВС США, которая завоевала титул. Всего в конкурсе участвовали по одной представительнице от каждого штата и округа Колумбия, всего 51 девушка.

В финальной части 11 участниц должны были показать себя в четырёх конкурсных раундах — продефилировать в украшенной стразами одежде стиля athleisure, который сочетает в себе элементы спортивной и повседневной одежды, поучаствовать в обсуждении горячих и злободневных тем, посоревноваться в конкурсе талантов и пройти по сцене в бальном платье. Во время конкурса талантов Мэдисон Марш рассказала, как в 16 лет получила лицензию пилота.

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В Подмосковье устранили около 140 навалов на контейнерных площадках
15 января 2024, 17:49

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 140 навалов на контейнерных площадках устранили в Подмосковье с начала дня. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Сотрудники ГУСТ МО ежедневно выполняют проверки по содержанию контейнерных площадок.

«Сегодня с начала дня специалисты коммунальных служб устранили 148 навалов в местах накопления отходов. Так, уборку провели на 19 объектах в Чехове, 15 локаций привели в порядок в Серпухове, 11 — в Раменском, 9 — в Егорьевске, 8 — в Воскресенске, однако закрытие замечаний еще продолжается. Дополнительно сотрудники территориальных отделов сегодня проверили 1 272 контейнерные площадки и передали все выявленные недочеты в работу», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме этого, сотрудники ГУСТ МО призывают водителям транспортных средств соблюдать правила парковки и не оставлять свои машины ​рядом с узкими проездами и контейнерными площадками.

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#площадки
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Исследование: Почти каждый второй экологично утилизирует новогоднюю ель
15 января 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/Vadim_Key

Исследование SuperJob показало, что почти каждый второй россиянин из тех, кто ставил живую ель на Новый год, экологично её утилизирует.
Как передаёт Газета.ру, 26% сдают деревья в переработку, 16% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк, 1% мастерит из елей сувениры. Однако немало граждан уже просто выбросили дерево в мусор – таких, соглавно исследованию, 36%. Ещё 14% пока так и не определились, как поступить с новогодней ёлкой.

Тем не менее, стоит напомнит, что в крупных городах России уже открылись пункты приёма живых елей.

Ранее сообщалось, что в Московской области в шестой раз стартовала ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!». Цели акции – поддержание порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов, содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.

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#жизнь
#дерево
#экологическая экология
#новый год
#ель
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