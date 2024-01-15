Стало известно, как будут расселять аварийные дома посёлка Южный

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В посёлке Южный городского округа Подольск, пострадавшего от перебоев с отоплением, теплом сейчас обеспечены все жилые строения. Об этом стало известно по итогам в муниципалитет губернатора Московской области Андрей Воробьёва.
Всего в посёлке 42 дома, из них 33 – аварийные, где живёт 861 человек. Губернатор сообщил жильцам, что до конца 2025 года все эти дома будут расселены.
Собственникам предоставят сертификаты на покупку нового жилья. Стоимость за 1 кв м составит 130 185 рублей, минимальная выплата – 4,2 млн рублей. Тем, у кого квартира в социальном найме, предложат выкуп, покупку другой квартиры в устраивающем доме на вторичном рынке или дождаться строительства нового многоквартирного дома в Климовске.
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«Когда я впервые приехал сюда к оказавшимся без тепла людям, ожидал разные сценарии. Да, были оправданные эмоции. Но та поддержка, понимание и, главное, вера, что мы преодолеем все трудности, нам очень помогли. Мы сегодня здесь, чтобы рассказать, что будем делать с точки зрения аварийного переселения. Я сегодня приехал с министром стройкомплекса Московской области Владимиром Локтевым. Он расскажет подробнее, как будет проходить расселение. А на месте, где мы сейчас разговариваем, построим девятиэтажный дом», – сказал Воробьёв жителям посёлка.
«Все дома в поселке старые – некоторые 1930-х годов постройки, некоторые 1940-х и 1950-х. Сейчас тепло в домах уже есть, но пока его включили не на полную мощность, чтобы не перегружать коммуникации. Они тоже старые. В начале мая этого года здесь начнут строить первый дом для переселения», – рассказала местная жительница Марина Хорунжева.Отмечается, что проконсультироваться по поводу предстоящего расселения можно по телефону +7 (925) 241-75-24.
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Лора Луганская