В Подмосковье завершили рекультивацию мусорного полигона «Егорьевский»

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Рекультивация полигона ТКО «Егорьевский», расположенного на территории городского округа Егорьевск, завершена, подрядчик — ООО «УПМК-22» — справился с поставленной задачей в установленный срок, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Сегодня мы спешим обрадовать жителей городского округа Егорьевск завершением рекультивации полигона «Егорьевский». Благодарим специалистов подрядной организации ООО «УПМК-22», которые проделали сложную и ответственную работу», — сказал и.о. главы Минэкологии региона Павел Бида.Он добавил, что благодаря рекультивации экологическая обстановка в округе улучшиться и жители смогут дышать свежим воздухом.
Полигон твёрдых коммунальных отходов «Егорьевский» был открыт в 1964 году. В 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва полигон закрыли для приёма новых отходов. За время работы там скопилось свыше 1 200 тыс. тонн мусора, площадь полигона составляла 13,9 гектара. Рекультивация объекта заняла три года.
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