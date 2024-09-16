Минэкологии согласилось с администрацией Красногорска по вопросу загрязнения земель

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Министерство экологии Московской области сообщило, что поддержало иск администрации городского округа Красногорск о расторжении договора аренды земельного участка, где были нарушены правила обращения с отходами.
В ходе выездной проверки в деревне Гольево инспекторами экологического надзора было обнаружено, что арендатор участка, компания «Кронверк», не соблюдала целевое использование земли и допустила её захламление.
Участок был предназначен для размещения офисных зданий, но во время осмотра были найдены строительные отходы, а также временное сооружение из профлиста, используемое для приёма металлолома.
Кроме того, были замечены признаки планировки территории с использованием строительного мусора и грунта.
После проведения контрольных мероприятий компании «Кронверк» было выдано предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Администрация округа совместно с министерством будет стремиться к расторжению договора аренды.
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Участок был предназначен для размещения офисных зданий, но во время осмотра были найдены строительные отходы, а также временное сооружение из профлиста, используемое для приёма металлолома.
Кроме того, были замечены признаки планировки территории с использованием строительного мусора и грунта.
После проведения контрольных мероприятий компании «Кронверк» было выдано предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Администрация округа совместно с министерством будет стремиться к расторжению договора аренды.
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Дайана Хусинова