Минэкологии согласилось с администрацией Красногорска по вопросу загрязнения земель

Полнолуние и частное Лунное Затмение состоится 18 сентября на рассвете. Это небесное явление отличатся благоприятными аспектами к Луне и Солнцу от Уран и Плутона. Наступает хорошее время для пересмотра своих привычек, для принятия решения улучшить свою жизнь и для избавления от всего того, что уже не приносит пользу. Благоприятно наводить порядок и перебирать вещи. Можно составить список желаний.