В Московской области с начала сезона охоты выявили более ста нарушителей

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Сотрудники Госохотнадзора составил протоколы на 114 нарушителей с начала сезона охоты в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Не все соблюдают требования по сохранению охотничьих ресурсов. На сегодня уже выявлено 114 нарушений, составлены протоколы по статье КоАП «Нарушение правил охоты». Специалисты проверяют у охотников разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путёвки, отслеживают добытые ими виды животных и их количество. На нарушителей не только выписывают протоколы – с ними также проводят профилактические беседы для недопущения подобных нарушений в дальнейшем», – пояснил министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.Он напомнил, что сезон охоты на вальдшнепов, тетеревов, глухарей, гусей и уток из укрытия на юге региона уже завершился. На севере Подмосковья он продлится до 29 апреля включительно
В этот период охотнику разрешено добыть в день не более пяти гусей, селезней и не более трёх вальдшнепов. Глухарей и тетеревов можно добывать не более одной особи за весь сезон охоты с одного тока. Помимо этого, на территории области с 20 марта по 10 мая разрешена охота из укрытия с использованием живой подсадной утки.
Нарушение правил охоты влечёт наложение на граждан административного штрафа в размере от 500 до 4 тыс. рублей. В некоторых случаях могут быть конфискованы орудия охоты.
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Лора Луганская