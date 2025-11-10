Россияне подняли за шкирку мигранта, не вставшего при звуках гимна — видео

10 ноября 2025, 12:40

В России на турнире ММА зритель силой поднял мужчину во время исполнения гимна

Фото: Istock/Derek Brumby

В России на одном из турниров по смешанным единоборствам (ММА) произошёл конфликт между зрителями. Причиной послужило то, что один из присутствующих не встал во время исполнения государственного гимна. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Абзац».