Россияне подняли за шкирку мигранта, не вставшего при звуках гимна — видео
В России на одном из турниров по смешанным единоборствам (ММА) произошёл конфликт между зрителями. Причиной послужило то, что один из присутствующих не встал во время исполнения государственного гимна. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Абзац».
Запись сделали во время церемонии перед началом спортивных поединков. На кадрах видно, как все зрители в зале поднимаются со своих мест. Однако мужчина азиатской внешности продолжал сидеть и игнорировать происходящее. Он смотрел в экран своего смартфона и не поднимал головы.
Несколько человек рядом заметили это. Один из зрителей, который находился в верхнем ряду, спустился вниз. Он подошёл к сидящему мужчине, резко взял его за капюшон и заставил подняться с места. При этом мужчина что-то доходчиво объяснил виновнику инцидента.
