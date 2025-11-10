В России выросло число смертельных ДТП с участием подростков
В России выросло число ДТП с участием несовершеннолетних. Согласно информации Научного центра МВД, аварий с детьми до 10 лет стало на 20% больше, а смертность по вине подростков 14–16 лет увеличилась на 30%.
Как оказалось, также на 8,5% выросло количество аварий со смертельным исходом среди водителей старше 70 лет.
Рост числа ДТП связывают с использованием питбайков — спортивных мотоциклов, не регистрируемых в ГИБДД. Скорость таких транспортных средств достигает 80–120 км/ч, что нередко приводит к травмам и смертям.
В регионах уже вводят меры борьбы. Так, власти Чувашии планируют запретить подросткам покупать бензин и дизель на АЗС. Нарушителям грозит штраф: физлицам — 5 тысяч рублей, должностным лицам — 10 тысяч рублей, юридическим — 50 тысяч рублей.
Читайте также: