В России выросло число смертельных ДТП с участием подростков

10 ноября 2025, 12:49

Фото: iStock/Ralf Geithe

В России выросло число ДТП с участием несовершеннолетних. Согласно информации Научного центра МВД, аварий с детьми до 10 лет стало на 20% больше, а смертность по вине подростков 14–16 лет увеличилась на 30%.