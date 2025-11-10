В Кемерове затопило кипятком школу во время учебного дня

10 ноября 2025, 12:52

Фото: iStock/Ian_Redding

В Кемерове затопило школу № 84 через год после проведённого капитального ремонта. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на очевидицу происшествия.





По словам женщины, в учебном заведении прорвало трубы, с потолка текла горячая вода, а один этаж почти полностью затопило. При этом дети находились в школе.

В администрации Кемерова заявили, что специалисты уже приступили к ремонту.





«Подрядчики оперативно устраняют порыв на сетях в школе № 84, который произошёл сегодня утром. Все инженерные коммуникации перекрыты, угрозы безопасности нет. Объект находится на гарантии после капитального ремонта, поэтому все неисправности будут полностью устранены за счет подрядной организации», — отметили в кемеровской мэрии.

