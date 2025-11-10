В Кемерове затопило кипятком школу во время учебного дня
В Кемерове затопило школу № 84 через год после проведённого капитального ремонта. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на очевидицу происшествия.
По словам женщины, в учебном заведении прорвало трубы, с потолка текла горячая вода, а один этаж почти полностью затопило. При этом дети находились в школе.
В администрации Кемерова заявили, что специалисты уже приступили к ремонту.
«Подрядчики оперативно устраняют порыв на сетях в школе № 84, который произошёл сегодня утром. Все инженерные коммуникации перекрыты, угрозы безопасности нет. Объект находится на гарантии после капитального ремонта, поэтому все неисправности будут полностью устранены за счет подрядной организации», — отметили в кемеровской мэрии.
Там добавили, что проведение работ находится под контролем администрации.
Тем временем в Москве дома, построенные в рамках реновации, оборудованы собственными тепловыми пунктами, что позволяет избегать перебоев теплоснабжения и аварий. Об этом со ссылкой на пресс-службу министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского пишет Агентство городских новостей «Москва».
«Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — передовое решение для новостроек для программы реновации. Сейчас в столице оборудовали более 400 таких пунктов. Один ИТП обеспечивает теплоэнергией конкретную новостройку и позволяет жителям экономить средства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оборудование подбирают с учётом характеристик дома. Оно автоматически бесперебойно обеспечивает необходимые напор и температуру воды, а также тепло- и водоснабжение для всех квартир.