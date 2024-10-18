Ушел из жизни экс-глава ФМС Константин Ромодановский

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Ушел из жизни экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Трагическое известие. Сегодня ночью скончался экс-глава Федеральной миграционной службы, бывший начальник ГУСБ МВД России генерал-полковник Константин Ромодановский. Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, причиной смерти стали последствия гепатита С. Кроме того, у Ромодановского была тяжёлая форма диабета. Его тело нашли утром в пятницу, 18 октября в его доме в районе московского Серебряного Бора. 31 октября ему должно было исполниться 68 лет.
Ромодановский был директором ФМС с 2005 года. Этот пост до 2016 года до самого упразднения службы.
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