Ушел из жизни композитор Игорь Есипович

31 октября 2025, 19:42

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 57 лет скончался выдающийся композитор и музыкант Игорь Есипович. Об этом сегодня, 31 октября, сообщила пресс-служба Российского академического театра драмы имени Ф. Волкова.