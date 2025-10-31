Ушел из жизни композитор Игорь Есипович
В возрасте 57 лет скончался выдающийся композитор и музыкант Игорь Есипович. Об этом сегодня, 31 октября, сообщила пресс-служба Российского академического театра драмы имени Ф. Волкова.
Служению в нем Игорь Есипович посвятил более 15 лет, создав и возглавив театральный оркестр. Он виртуозно владел клавишными, струнными и духовыми инструментами. За время своей профессиональной деятельности он внес значительный вклад в развитие театрального искусства.
Игорь Есипович появился на свет в Омске в семье музыкантов, окончил Омское музыкальное училище имени Шебалина и факультет искусств Омского государственного университета. С 2009 года заведовал музыкальной частью старейшего театра России.
Читайте также: