Ушел из жизни народный артист СССР Владислав Чернушенко

27 января 2026, 12:05

Владислав Чернушенко (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

После тяжелой болезни скончался выдающийся музыкант, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, народный артист СССР Владислав Чернушенко. 14 января ему исполнилось 90 лет. Об этом сообщили в музыкальном учреждении.





С именем Чернушенко связана целая эпоха в истории Капеллы. Он внес бесценный вклад в отечественную музыкальную культуру. Все его программы трогали людей до глубины души, влюбляя в хоровую музыку.





«Невероятный патриот, любивший свою Родину искренне и незабвенно, воспевавший ее в каждом концерте. За полвека служению Капелле Владислав Александрович смог влюбить в хоровую музыку бесчисленное множество людей, которые хотели слышать только его искусство», — рассказали в учреждении «Петербургскому дневнику».