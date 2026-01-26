«Это против традиций МХАТ»: выпускники требуют отменить назначение Богомолова

26 января 2026, 16:55

Назначение Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ вызвало открытый протест

Константин Богомолов (Фото: Instagram* / @konbog75)

Вокруг назначения Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ разгорелся публичный конфликт. Об этом сообщает StarHit.