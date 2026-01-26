Достижения.рф

«Это против традиций МХАТ»: выпускники требуют отменить назначение Богомолова

Назначение Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ вызвало открытый протест
Константин Богомолов (Фото: Instagram* / @konbog75)

Вокруг назначения Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ разгорелся публичный конфликт. Об этом сообщает StarHit.



Выпускники учебного заведения и представители театрального сообщества обратились с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть это решение.

Обращение опубликовала актриса Марьяна Спивак. В письме подчёркивается, что на протяжении всей истории Школы-студии её возглавляли исключительно выпускники МХАТ — так называемые «корневые мхатовцы». Среди них Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий, который руководил школой последние 12 лет и скончался 14 января.

Авторы обращения считают, что назначение Богомолова нарушает принципы преемственности и не соответствует ценностям Школы-студии МХАТ. По их мнению, кандидатура ректора должна определяться самим мхатовским сообществом, а не назначаться без обсуждения.

Сам Константин Богомолов ситуацию пока не комментировал, реакции со стороны Министерства культуры на момент публикации также не последовало.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0