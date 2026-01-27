Боис Игнатьев скончался через несколько дней после операции на желудке

27 января 2026, 11:02

Борис Игнатьев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни спустя несколько дней после операции на желудке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.