Боис Игнатьев скончался через несколько дней после операции на желудке
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни спустя несколько дней после операции на желудке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, Борис Петрович на протяжении нескольких лет боролся с онкологическим заболеванием желудка. В минувшие выходные ему провели плановую операцию, которая прошла без осложнений. После вмешательства Игнатьева выписали домой.
Однако вскоре после его состояние ухудшилось. Родные вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. Причиной смерти стали осложнения на фоне сердечно-сосудистых проблем.
Борис Игнатьев — заслуженный тренер СССР и России. Под его руководством молодежная сборная Советского союза выиграла чемпионат Европы в 1988 году. Также он работал с национальной сборной России и рядом клубов.
